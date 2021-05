"A James Rodríguez lo necesitamos, pero cuando él esté 500%": Reinaldo Rueda

Juan Carlos Pamo

Uno de los temas polémicos que enfrenta el técnico Reinaldo Rueda en el inicio de su segundo ciclo al frente de la Selección Colombia es la ausencia de James Rodríguez en el combinado nacional para los juegos ante Perú y Argentina por eliminatoria, al igual que para la Copa América 2021.

En la rueda de prensa de este domingo, el seleccionador nacional se refirió a lo que la decisión de dejar por fuera de la convocatoria a James y habló de la dura respuesta que el '10' publicó en sus redes sociales.

"Le dije que tomaba la decisión de desafectarlo. Prefiero sacrificarlo ahora con todo lo que significa y no precipitarlo para no tener todo el potencial de él. No hay ningún misterio. Es para protegerlo y que se salga del círculo vicioso de tantas lesiones", apuntó Reinaldo.

Rueda reflexionó sobre lo sucedido con Rodríguez argumentando que "no podemos hacerle daño a James ni a la Selección. La Tricolor requiere al James del cuál nos enamoramos. A James lo necesitamos, pero cuando él esté 500%".



Sobre la reacción de James en redes, con un comunicado en el que mostraba su sorpresa, Rueda dijo: "Es normal. Es el dolor de un momento. Le dije a James que dentro de unos meses hablaremos y miramos a ver cómo se siente".



En cuanto a Sebastián Villa, el seleccionador nacional dijo que es un tema complejo "por la situación jurídica y sociológica de la cual no podemos estar exentos".



Villa afronta un tema judicial en Argentina desde hace más de un año por agredir a su pareja.

Reinaldo debutará el próximo martes en el banquillo nacional cuando Colombia visite a Perú en Lima.

Tras el duelo con los peruanos, la Tricolor recibirá el 8 de junio en Barranquilla a la Argentina, con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos debido a la mala situación que tiene Colombia en la tabla de posiciones donde es séptimo con 4 unidades.

"Todos están compitiendo con alta intensidad y no se han quejado ni manifestado ninguna molestia", explicó Rueda sobre lo que han sido estos días de trabajo con el grupo en la capital atlanticense.

De cara a la Copa América y en donde cada selección podrá inscribir hasta 28 jugadores, Reinaldo aseguró que "estoy en las horas de decidir dos nombres más para añadirlos a la convocatoria".



Sin embargo, una respuesta del técnico generó dudas sobre la realización de la Copa América.



"Estamos con esa incertidumbre sobre la Copa América, el primer objetivo es que se confirma la realización del torneo", señaló Rueda.