Haaland tumba al Leipzig y entrega al Borussia Dortmund la segunda plaza en la Bundesliga

Juan Carlos Pamo

Gracias a un doblete de Erling Haaland, el Borussia Dortmund se aseguró la segunda plaza de la Bundesliga al batir 2-0 al Leipzig (3º), que a a pesar de la derrota aseguró virtualmente disputar la próxima Champions, este sábado en el choque estelar de la 33ª y penúltima jornada.



De esta forma Bayern Múnich (79 pts), Borussia Dortmund (69 pts) y RB Leipzig (63 pts) conforman el podio -sinónimo de entrar de manera directa en la fase de grupos de la Champions-, a falta de una jornada. Mismo trío y en el mismo orden que la temporada pasada.



Pero el gran vencedor de esta jornada es el Borussia Mönchengladbach (62 pts), que supera provisionalmente en la tabla al Bayer Leverkusen (60 pts) y se sitúa cuarto, por lo que jugaría la previa de la Liga de Campeones.



Sin su pareja de delanteros estelar, los franceses Marcus Thuram y Alassane Pléa, lesionados hasta el final de temporada, el Mönchengladbach batió 3-1 al colista Paderborn 3-1, con un doblete de su capitán Lars Stindl (55 penal y 73) . Aprovecha de esta forma la derrota del Bayer Leverkusen en Berlín (2-0) ante el Hertha (10º).



Ya campeón por octava vez consecutiva al ganar a principios de semana al Bremen (1-0) , el Bayern Múnich se impuso sin forzar por 3-1 ante el Friburgo (8º) . El gigante bávaro comenzó el partido con cinco jugadores no habituales en su once, entre ellos los franceses Michael Cuisance y Lucas Hernandez.



Robert Lewandowski marcó un doblete en el primer período (24 y 37) batiendo con 33 tantos el récord de goles en Bundesliga de un jugador extranjero en una temporada. El polaco, una máquina de romper las redes, suma 41 dianas en 48 partidos contando todas las competiciones.



El precedente récord estaba en poder del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (31 goles) con el Borussia Dortmund en la temporada 2016-201.



Los únicos jugadores que han superado la barrera de los 33 goles en la liga alemana son dos alemanes: Dieter Müller (Colonia), que anotó 34 en 1976-1977, y el legendario Gerd Müller, que superó tres veces esa marca, con 36 (1972-73) , 38 (1969-70) y 40 tantos (1971-72) , récord absoluto, con el Bayern Múnich.



El Leipzig, a pesar de su derrota en Dortmund, guarda tres puntos de ventaja sobre el quinto, el Leverkusen y una diferencia de goles muy favorable (+28) , lo que excluye a este equipo, en cuartos de la actual Champions, de quedar fuera del Top-4.



Al Dortmund le sirvió un doblete del fenómeno Haaland (30 y 90+3) . El noruego de 19 años suma 13 goles en 14 partidos desde que aterrizara en enero procedente del Salzburgo.



Su primera diana vino tras un centro de otra figura adolescente, el estadounidense de 17 años Giovanni Reyna, y en el segundo asistió Julian Brandt.



Entre el Dortmund y el Salzburgo Haaland suma 44 goles en 39 partidos este curso.



En la parte baja de la tabla, con el Paderborn ya descendido, el Bremen (17º con 28 pts) debe esperar un milagro para no perder la categoría. Batido por 3-1 en Maguncia (13º), tiene dos puntos menos que el 16º, el Fortuna Düsseldorf (30 pts) -que jugaría un duelo para la permanencia contra el tercero de segunda división-, antes de la última jornada el próximo sábado.



En caso de confirmarse el descenso, su primero en 40 años, el Werder Bremen seguiría el paso de Hamburgo y Stuttgart, otros equipos históricos del fútbol germano y ganadores de la Bundesliga que perdieron la categoría en las últimas temporadas.