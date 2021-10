Gustavo Alfaro con la presión de ganarle a Colombia en medio de críticas por resultados

Hace un año el argentino Gustavo Alfaro era la gran sensación en la dirección técnica de selecciones sudamericanas, con Ecuador. Su buena cosecha de resultados al comienzo de las Eliminatorias lo llevaron a posicionarse como una de las gratas contrataciones de cara a Catar 2022.



Su momento cúspide se dio cuando el seleccionado ecuatoriano goleó 6 a 1 a Colombia en noviembre del 2020. En ese punto nadie discutía su liderazgo y en el país vecino ya pensaban en la Copa Mundo.



Sin embargo, los últimos resultados han dejado mal parado al estratega argentino con la prensa e hinchada ecuatoriana. En este 2021 ha perdido cuatro partidos (Perú, Uruguay, Brasil y Venezuela), ganado dos juegos (Paraguay y Bolivia) y empatado uno (Chile).



Luego de la derrota frente a los venezolanos el domingo pasado, el exfutbolista Antonio Valencia lanzó una fuerte crítica hacia el trabajo de Alfaro con la selección.

No se porque seguimos con 3 céntrales, cuando necesitamos ganar este partido. 🇪🇨 — Antonio Valencia (@anto_v25) October 10, 2021

"No sé por qué seguimos con tres centrales cuando necesitamos ganar este partido", afirmó el ex del Manchester United quien no estuvo de acuerdo con el planteamiento frente a Venezuela.



"Si bien hemos ganado en Bolivia, necesitamos sacar puntos de visitante para recuperar lo que no hemos sacado de local", dijo Gustavo Alfaro en la última rueda de prensa, donde reconoce que se quedaron sin el colchón de puntos para el remate de las Eliminatorias.



Toda esta situación lo tiene en la picota en Ecuador, que ahora le exigen sí o sí ganarle el próximo jueves a la Selección Colombia para liberar la tensión que ronda por el camerino ecuatoriano.



Además, porque de salir derrotado y una victoria o empate de Uruguay frente a Brasil, lo mandarían a la quinta casilla de las Eliminatorias.