¡Gran remontada! Alemania terminó goleando 4-2 a Portugal en la Eurocopa

Ricardo Micolta Angulo

Tras su derrota en el primer partido ante Francia, Alemania reaccionó en la segunda jornada del grupo F de la Eurocopa con un triunfo por 4-2 sobre Portugal, que desaprovechó por su parte la ocasión de sellar el pase a octavos de final, este sábado en Múnich.



Cristiano Ronaldo adelantó a los lusos en el minuto 15 y parecía poner a su Seleçao en la rampa de lanzamiento hacia una nueva victoria, después del triunfo 3-0 ante Hungría, pero Alemania remontó antes del descanso gracias a dos tantos en contra, de Ruben Dias (35) y Raphael Guerreiro (39).



En la segunda mitad, Kai Havertz (51) y Robin Gosens (60) aseguraron el triunfo alemán en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. Diogo Jota acortó para los lusos en el 67, pero su equipo no pudo reengancharse al partido.



Poco antes de ese partido, Hungría y Francia habían empatado (1-1) en Budapest, con lo que el 'Grupo de la Muerte' queda muy emocionante y sin ningún equipo clasificado o descartado para la tercera y última jornada.



Francia lidera con 4 puntos, seguida de Alemania y Portugal, ambos con tres unidades, y cierra Hungría con uno.



El miércoles Portugal se medirá a Francia en una reedición de la final ganada por los lusos en la anterior Eurocopa en 2016, mientras que Alemania buscará a la misma hora el pasaje a octavos contra Hungría.



En la tabla de goleadores, Cristiano Ronaldo se consoló sumando su tercer tanto en esta Eurocopa, con lo que comparte ahora el liderato junto al checo Patrick Schick.



Logró además su tanto número 107 con Portugal y sigue acercándose al récord de goles de un jugador con su selección nacional, poniéndose ahora a apenas dos del iraní Ali Daei (109).

Dos tantos en contra

En la primera mitad, Alemania empezó mejor y en el minuto 5 se anuló un tanto a Gosens, antes de que Havertz (8) y Thomas Müller (11) probaran al arquero Rui Patricio.



Sin embargo, fue Portugal el que inauguró el marcador en la capital bávara.



Cristiano Ronaldo empezó y terminó la jugada: en un saque de esquina, el atacante de la Juventus alejó el peligro de su área y el balón fue para Bernardo Silva, que inició un rápido contragolpe en el que terminó cediendo a Diogo Jota, que en el área envió un pase de la muerte que Cristiano Ronaldo culminó en gol, limitándose a empujar a puerta vacía, en el minuto 15.



Tras el golpe, Alemania no se descompuso y remontó minutos después.



El empate llegó en el 35, cuando un centro-chut de Gosens iba para Havertz, pero Ruben Dias anotó en contra cuando intentaba despejar.



También mediante un autogol llegó el segundo de la 'Mannschaft', cuando un centro de Joshua Kimmich iba a ser rematado por Serge Gnabry, pero Raphael Guerreiro se adelantó y marcó en contra en el 39.



En el descuento de la primera parte, Rui Patricio salvó un disparo peligroso de Gnabry.



En la segunda mitad, Alemania puso ya distancias en el marcador, en el 51, en una jugada de rápidas combinaciones que terminó con Gosens enviando un pase de la muerte que Havertz remató para firmar el tercero de los locales.



Cristiano Ronaldo no encontraba espacios y un disparo suyo se fue fuera en el 54.



El cuarto de los alemanes llegó en el 60, cuando Kimmich colgó un balón al área y Gosens se liberó de su marcaje para marcar de cabeza.



Portugal acortó en el 67, cuando Diogo Jota empujó casi sobre la línea tras una asistencia de Cristiano Ronaldo, que buscó a un compañero tras no llegar con buen ángulo al remate a una falta lanzada desde el lateral por Joao Moutinho.



El portugués Renato Sanches envió un potente disparo al palo en el 78, pero el marcador ya no se movió del 4-2.



Alemania se tomó así un respiro tras su mal comienzo y afrontará con más confianza el duelo decisivo ante los húngaros, para no repetir el fracaso del Mundial-2018, cuando cayó en la fase de grupos.