¡Gran noticia!: Eriksen regresa a selección danesa nueve meses después de su paro cardíaco

La estrella del fútbol danés Christian Eriksen realizará su regreso a la selección nacional, cerca de nueve meses después de su dramático paro cardíaco en pleno partido durante la Eurocopa, anunció este martes la federación del país escandinavo.



El jugador, que regresó a la competición a finales de febrero en la Premier League con su nuevo club, el Brentford, figura en la selección danesa para los partidos amistosos contra Holanda y Serbia a finales de marzo, indicó la DBU en un comunicado.



El danés, de 30 años de edad, vive con un desfibrilador interno desde el accidente cardíaco ocurrido el 12 de junio durante el partido contra Finlandia, en la Eurocopa, que le dejó sin conocimiento sobre el terreno de juego durante varios minutos, bajo la mirada de desconcierto de sus compañeros de equipo, del estadio y de millones de telespectadores.



"Está en forma. Le he seguido de cerca. Estuve hace poco en Londres para ver y evaluar. Lo he visto en un entrenamiento, en un partido y físicamente está bien", señaló el seleccionador Kasper Hjulmand durante una rueda de prensa.



"Siempre hay cosas que pueden mejorarse, es normal, pero juega a un nivel muy alto", añadió.



Vuelve así a la selección danesa con la que ya ha disputado 109 partidos, con 36 goles, equipo que logró clasificar al Mundial-2022 de Catar, previsto a finales de año.



Eriksen tuvo que rescindir su contrato con el Inter de Milán, pues su regulador cardíaco es incompatible con la práctica del fútbol profesional en Italia, algo que no ocurre en Inglaterra.



El jugador danés se unió al Brentford el último día del mercado de enero.

El mundo del fútbol celebra el regreso de Eriksen a la selección de su país luego de su paro cardíaco Foto AFP