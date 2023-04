Gracias al Borussia Dortmund, el Bayern Múnich se mantiene líder de la Bundesliga

El Bayern Múnich dejó escapar dos puntos en su estadio tras no pasar del empate 1-1 ante el Hoffenheim (13º), pero se mantiene líder en solitario de la Bundesliga ya que el Borussia Dortmund (2º) tampoco logró ganar (3-3) en su visita a Stuttgart (16º).



El Bayern, tras caer estrepitosamente en Mánchester contra el City en la ida de los cuartos de final de la Champions el pasado martes (3-0), volvió a decepcionar a sus aficionados con un triste empate en el Allianz Arena frente al Hoffenheim en esta 28ª jornada.



A cuatro días de recibir al City con la difícil misión de anotar al menos tres goles para forzar la prórroga en Champions, la prestación del Bayern no invita al optimismo, sobre todo desde el punto de vista ofensivo.



Tuchel sigue sin poder alinear a Maxim Choupo-Moting, único delantero centro de la plantilla y que se supone recuperado de su lesión para el miércoles, y tuvo que prescindir del senegalés Sadio Mané, suspendido por el club tras agredir a su compañero Leroy Sané después del choque europeo.



En estas circunstancias, fue el francés Benjamin Pavard, que se vio privado del doblete en el tramo final por fuera de juego (75), quien adelantó al campeón alemán en la primera parte, con un remate desde el interior del área tras un mal despeje de la defensa visitante en el lanzamiento de un córner (17).



El Hoffenheim, que apenas mostró peligro en la primera hora de juego, sorprendió al Bayern con el empate a cargo del croata Andrej Kramaric, con un excelente golpe franco directo pegado al palo derecho del arco defendido por Yann Sommer (71).



El Bayern empujó en el tramo final buscando el triunfo, y además del gol anulado a Pavard, contó con alguna otra ocasión, como un disparo de Serge Gnabry en el 89 que un defensa envió a córner, pero el marcador ya no se movió.



Pese a la llegada al banquillo de Thomas Tuchel, el equipo bávaro no parece salir de la espiral de resultados negativos que le costó el puesto a su antecesor Julian Nagelsmann hace apenas tres semanas.



El gran beneficiado del traspié del Bayern hubiera podido ser el Borussia Dortmund, que eliminado ya de la Champions puede concentrar esfuerzos en la Bundesliga, pero el equipo entrenado por Edin Terzic se dejó igualar por dos veces un encuentro que tenía en el bolsillo.