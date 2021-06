Galatasaray anunció que Falcao García dio positivo para Covid-19

Ricardo Micolta Angulo

Por medio de un comunicado, el equipo Galatasaray confirmó que ’El Tigre’, Radamel Falcao García, dio positivo para Covid-19.



Falcao, quien no hizo parte del equipo de la Selección Colombia que disputa la Copa América, se contagió desde la semana pasada y fue confirmado a través de una prueba PCR.



El equipo asegura que Falcao permanece aislado y con seguimiento médico para evitar complicaciones de salud.



“Radamel, cuya prueba de PCR Covid-19 dio positivo la semana pasada y está en seguimiento por nuestro equipo de salud, no participó en los entrenamientos”, dijo el equipo en el comunicado.



Es importante mencionar que hace poco el jugador samario estuvo en vacaciones con su familia en varias ciudades de Estados Unidos. No se descarta que su contagio haya sido en ese país.