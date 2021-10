Futbolista colombiano fue suspendido en la MLS por participar en apuestas de partidos

El centrocampista colombiano Felipe Hernández, del Sporting Kansas City, fue suspendido sin sueldo por la liga de fútbol norteamericana (MLS) por apostar en partidos del torneo.



En un comunicado emitido el viernes, la MLS dijo que Hernández no recibirá su salario correspondiente al resto de la temporada 2021 "debido a violaciones de las reglas de integridad sobre apuestas y normas de conducta de la liga".



El futbolista, nacido en Ibagué (Colombia) y que también posee la nacionalidad estadounidense, participó en extensas apuestas deportivas ilegales siendo miembro del Sporting Kansas City, incluyendo dos partidos de la MLS, señaló la liga.



La investigación de la MLS no halló pruebas de que Hernández haya apostado a favor o en contra de su propio equipo ni de que la integridad de ningún partido de la MLS se haya visto comprometida como resultado de sus acciones.



Tampoco se encontraron evidencias de que Hernández, de 23 años, poseyera información confidencial relativa a esos dos partidos de la MLS.



El propio Hernández emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que señala que el pasado verano (boreal) se apartó del fútbol y comenzó a recibir "tratamiento por una adicción al juego".



"En los últimos meses he sido capaz de recapacitar, asumir responsabilidad por mis acciones y recibir el tratamiento adecuado por algo que me ha afectado mucho", afirmó el jugador, que agradeció el apoyo de su familia, equipo y liga en este proceso.



"Estoy deseando hacer todo lo posible para volver al campo", afirmó.



La MLS comenzó sus pesquisas el pasado julio después de que Hernández comunicara a los directivos de la franquicia que estaba preocupado por su seguridad debido a sus deudas de juego.



La MLS y el club recurrieron a las autoridades para garantizar que Hernández recibiera apoyo y asesoramiento.



Hernández, que ha marcado un gol en seis partidos esta temporada, está suspendido desde julio.



El futbolista "cooperó plenamente con la investigación de la liga y será elegible para su reincorporación el 1 de enero de 2022 previa solicitud al comisionado", avanzó la MLS.