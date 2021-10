¿Fue válido el gol de Mbappé ante España?: varios exárbitros hablan del tema en Europa

El gol de la victoria en la Liga de Naciones de Kylian Mbappé contra la 'Roja' el domingo provocó indignación en España, donde aficionados y medios de comunicación acusan a los árbitros de haber cerrado los ojos ante un fuera de juego del delantero francés.



En el minuto 80, bien servido por Théo Hernandez, Mbappé recibió el balón y ajustó su disparo ante el portero español Unai Simón, poniendo a Francia 2-1 en cabeza.



Los españoles se lanzaron sobre el árbitro, el inglés Anthony Taylor, para reclamar fuera de juego, una situación que fue inmediatamente resuelta con ayuda del VAR.



El tanto se validó rápidamente, debido a la fallida intervención del defensa Eric García que, al intentar cortar el pase de Hernandez, solo pudo desviar su trayectoria y habilitó a Mbappé.



En este punto, las reglas dictadas por la IFAB, la instancia que rige las leyes de juego, son claras: "Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una 'salvada' por parte de un adversario."



El exárbitro internacional francés Joël Quiniou dijo a la AFP que la decisión es buena. "García, que intentó jugar el balón, que lo tocó y lo desvió de su camino, habilitó a Mbappé. No se puede considerar que se trate de un gesto sin intención".



"Se aplicó correctamente"

"Es un caso de escuela", opina para la AFP Bertrand Layec, también antiguo colegiado. "En la fase de posición, Mbappé está en fuera de juego, pero a partir del momento en que el defensa juega el balón de manera deliberada, vuelve a estar en juego. Se puede estar de acuerdo o no con la regla, pero se aplicó correctamente".



En España, este gol despertó muchas reacciones. "Se están cargando el fútbol", tituló este lunes Marca, el diario más vendido en España, añadiendo que "una incomprensible interpretación del VAR sobre una nueva y ridícula regla del fuera de juego arruina a España".



"Injusticia", expresó en grandes letras mayúsculas el periódico catalán Sport, para quien la decisión fue "escandalosa".



"Con el antiguo testamento, (el balón tocado por García) no hubiera anulado el fuera de juego. Pero con el nuevo y cambiante testamento, sí", escribió este lunes Alfredo Relaño, presidente de honor del diario deportivo As.



Una de las voces discordantes en España fue la del exárbitro Eduardo Iturralde González: "los jugadores tienen que conocer el reglamento. Tienen mucho tiempo libre y solo hay 17 reglas", afirmó el ahora comentarista. "Si Eric García la toca, hay gol".