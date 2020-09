¿Fue una buena elección? Estos son los pro y contra de que Messi se quede en el Barsa 

Daniel Molina Durango

La novela mediática de Messi y su posible salida del Barcelona antes del inicio de la temporada, finalizó el pasado viernes con la decisión del astro argentino de quedarse un año más en el club blaugrana para evitar un gran lío judicial.



Aplaudido por algunos y criticado por otros, el futbolista de 33 años arrancará desde hoy, cuando se presente de nuevo a los entrenamientos con su equipo (ver nota anexa) una etapa complicada en el Barsa, que sigue aferrado al talento del futbolista más grande de su historia, aun conociendo la desmotivación por la que está pasando su figura a causa de los constantes fracasos y la falta de un proyecto deportivo ganador, como el mismo Messi lo ha denunciado.



Para analizar la situación de la estrella gaucha, El País le cuenta cuáles son los puntos positivos y negativos de la dura situación que vive Messi al estar ‘preso’ por su propio talento.

Lo positivo

Evita un largo litigio

Juan Pablo Méndez, periodista del Diario Olé de Argentina, considera que la decisión de Messi de quedarse es positiva porque así evitará “quedar expuesto” a un largo litigio judicial para poder marcharse.



“Pienso que ese es uno de los puntos positivos porque a él no le conviene exponerse a que le tomen una foto en un juzgado y en medio de un conflicto legal”, explicó.



“De esta forma, el próximo junio podrá firmar contrato con el club que elija y nadie le podrá discutir esa libertad”, sentenció.



Hasta el momento, el equipo que más estaría interesado en quedarse con Messi en el 2021 es el Manchester City, que es entrenado por el catalán Pep Guardiola.

Podrá despedirse bien

Bruno Alemani, periodista de la Cadena Ser de España, sostiene que, al quedarse, Messi tendrá una oportunidad histórica de salir de la mejor manera del club de sus amores el año que viene. “Se abre la posibilidad de que el jugador más decisivo del club tenga la despedida que se merece. Salir peleado con la directiva tras el 8-2 ante Bayern y sin la despedida del público que lo ha adorado por más de quince años era el peor guion posible”, analizó.



Alemani, además, piensa que si en marzo, las elecciones a la presidencia del Barsa son ganadas por un buen candidato, existiría la posibilidad de que convenciera a Messi de que se quede. “Motivado, es un jugador incontestable”, afirma.

La Liga no saldrá perjudicada

José David López, periodista de El Enganche de España, opina que la Liga Española se beneficia por la elección de Messi de quedarse a cumplir con el año de contrato que le queda.



“La Liga tiene un valor económico, internacional y de derechos de televisión que será más alto si él se queda. Esa es una primera lectura global, porque si Messi se marcha, no solamente se perdería mucho dinero, sino que haría que la fuerza del clásico Real Madrid Vs. Barcelona tuviera una pérdida tremenda de relevancia a nivel mundial, recibiendo un golpe de otros clásicos del mundo que vienen cobrando importancia como los de la Premier League”, manifestó.

Lo negativo

Se queda contra su voluntad

Tal y como Messi lo expresó el pasado viernes, su ilusión era poder salir del Barcelona y buscar una nueva experiencia para esta temporada que está próxima a comenzar. En ese orden de ideas, esto podría llegar a afectar en lo anímico al talentoso futbolista argentino, quien corre el riesgo de sentirse frustrado por no haber cumplido pronto su deseo.



“Él se queda contra su voluntad, sabiendo que en este momento el Barcelona no tiene equipo para competir por la Champions. Messi quería irse y no pudo, y aunque ahora puede evitar que la goleada contra el Bayern Múnich sea su última imagen en el club, no será sencillo”, sostuvo Juan Pablo Méndez, de Olé.

Ambiente tenso en el vestuario

Las constantes declaraciones del astro argentino, en donde asegura estar en desacuerdo total con las decisiones del presidente Josep Bartomeu y que el club no tiene un proyecto deportivo seductor para él, podrían seguir generando tensión administrativa y hasta en la plantilla que ahora dirige Ronald Koeman, quien no quiere contar con el delantero Luis Suárez, que es muy cercado al ‘10’ y capitán blaugrana.



“Entiendo que, por lo que ha dicho recientemente, su relación con parte del vestuario y con la directiva va a provocar que el ambiente sea tenso. Y Messi puede restar más que sumar si no está concentrado exclusivamente en el juego”, opinó Bruno Alemani.

Retrasará la renovación 'Culé'

Con Messi un año más en el plantel, el Barcelona retrasaría más su proceso de renovación, que ya comenzó en este mercado de pases con la partida del volante croata Ivan Rakitic y las posibles salidas de otros ‘pesos pesados’ del camerino que no le aportaron mucho al equipo en la temporada que acabó de terminar y en la que el Barsa no conquistó ningún título.



“Si Messi se hubiera ido, Barcelona hubiera tenido que empezar un proyecto de renovación desde cero, no como ahora, que se queda a medio camino porque, quedándose, el argentino está por encima de todo lo demás, del presidente y en algunos momentos del club”, concluyó José David López.