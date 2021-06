¡Fue un milagro! Médico de Dinamarca relata el dramático momento vivido con Christian Eriksen

Francisco Henao

Morten Boesen, médico de la selección danesa, fue el gran héroe el sábado en el estadio de Copenhague al salvarle la vida al delantero Christian Eriksen.



El jugador danés se desplomó en pleno partido de a Eurocopa contra Finlandia y Boesen tuvo que hacerle de inmediato un masaje cardíaco para reanimarlo.



El médico contó lo que pasó en ese dramático momento cuando se pensó lo peor.



“Quiero empezar diciendo que lo que voy a contar lo he hablado con la familia de Christian. No voy a contar ningún detalle sobre su estado, voy a contar lo que vimos”, dijo el galeno.



Y agregó que “Fuimos llamados al campo tan pronto como Christian cayó. No lo vi, pero estaba bastante claro que había perdido el conocimiento. Cuando llegamos a él estaba de lado, respiraba y le sentí el pulso. Pero de repente no hubo más latidos y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos el masaje cardíaco".



Manifestó Boesen que "La ayuda vino muy, muy rápido del personal médico y con su colaboración pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Hemos comenzado a intervenir para mantenerlo con vida. Por suerte se aferró a la vida”.



Eriksen permanece en un hospital de Copenhague, donde se le están realizando diferentes exámenes para determinar las causas de lo sucedido.