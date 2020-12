Alejandro Cabra Hernandez

Reinaldo Rueda, quien está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Colombia -como adelantó El País en primicia-, no está exento de críticas.



Quien se fue lanza en ristre contra la posible llegada del DT vallecaucano fue el exjugador y ahora comentarista Iván René Valenciano.



"Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad. Además, Reinaldo no tiene espalda. Si pierde con Brasil y Paraguay se va. En este momento los números no lo avalan. Reinaldo es un gran entrenador, un tipo capaz. En este momento no es el salvador para Colombia. El salvador son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto", señaló el barranquillero en Espn.



Valenciano dijo que, si fuera decisión suya, pondría a Arturo Reyes, pues con Reinaldo no habría cabida para esperarlo. Aseguró que prefiere que se quede en Chile y demuestre allá si puede sacar todo adelante.



El exentrenador de Nacional y el Deportivo Cali dirige a Chile desde hace casi tres años y ha perdido 10 de 26 partidos dirigidos, lo que le ha valido muchas críticas en el país austral.



"Cuando la posibilidad de irse estuvo no se fue, ahora que 'chupe' y que aguante. Que Colombia busque otro para cambiar el rumbo", concluyó el 'Bombardero'.



Chile, de la mano de Reinaldo Rueda, tiene 4 puntos en la tabla, los mismos que Colombia, que en marzo debe recibir a Brasil y visitar a Paraguay.