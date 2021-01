¡Frenazo! Lazio acaba con la racha del Atalanta tras imponerse en Bérgamo

Juan Carlos Pamo

Frenazo en las aspiraciones del Atalanta de clasificarse para la próxima Liga de Campeones: la Lazio pasó como un ciclón por Bérgamo y se llevó los tres puntos gracias a su victoria por 3-1 sobre el equipo de Gian Piero Gasperini.



El Atalanta no perdía desde la 9ª jornada de la Serie A, a finales de noviembre pasado, pero esta derrota le deja en la sexta plaza con 36 puntos, superado por la Lazio (37), y podría distanciarse de la 'Zona Champions' si la Roma (4ª con 37 puntos) puntúa en casa frente al Hellas Verona (9º).



El equipo romano comenzó perfectamente el duelo y en el minuto 3 ya se adelantó en el marcador con un tanto de Adam Marusic, de un disparo colocado desde la frontal del área.



En superioridad en el marcador, el equipo de Filippo Inzagui no solo se mostró muy sólido en defensa frente al potente ataque de la 'DEA', sino que al inicio de la segunda parte anotó el segundo por medio del argentino Joaquín Correa (51).



Mario Pasalic recortó diferencias aprovechando el rechace en el palo de un disparo de Luis Muriel (79), pero Vedat Miriqi sentenció para los capitalinos poco después (83).



De esta manera, la Lazio se vengó del Atalanta, que el pasado miércoles había eliminado a los romanos de la Copa de Italia (3-2).



También este domingo, el Udinese (13º) sumó tres puntos de oro para alejarse del descenso al derrotar 1-0 fuera de casa al Spezia (16º), con gol del interior argentino Rodrigo de Paul, quien no pudo terminar el partido de la 20ª fecha de la Serie A al ver dos tarjetas amarillas.



En el minuto 52, De Paul no perdonó desde los once metros la infracción cometida sobre el delantero español Gerard Deulofeu.



Pero en el 75, el exjugador del Valencia tomó el camino de vestuarios al recibir su segunda amonestación.



Los locales también acabaron el partido con un hombre menos por la expulsión de Riccardo Saponara.



A la hora de partido saltó a la cancha el exdelantero español del Nápoles Fernando Llorente para realizar su debut con Udinese.



Buena operación también para el Génova (14º), que se impuso 3-0 en la cancha del colista Crotone y se aleja del descenso.



No así el Cagliari (18º), que se dejó dos puntos en casa al recibir el tanto del 1-1 final en el descuento frente al Sassuolo (8º) y permanecerá una semana más en posiciones de descenso.



La 20ª jornada en Italia finalizará con las visitas de Parma y Hellas Verona a dos equipos que pelean por entrar en la próxima Liga de Campeones, Nápoles y Roma.