Francia, Portugal y Bélgica, atracciones en inicio de la eliminatoria europea para el Mundial de Catar

Francia, defensora del título mundial, Portugal, campeona de Europa, y Bélgica inician el miércoles ante Ucrania, Azerbaiyán y Gales respectivamente la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022, que se iniciará sin público en la gran parte de los estadios debido a la pandemia.



A tres meses de la Eurocopa (11 junio-11 julio) , donde defenderá el título de campeón que logró en Francia, el equipo luso inicia la clasificación ante Azerbaiyán en 'casa' de Cristiano Ronaldo.



Debido a las restricciones sanitarias, Portugal jugará como local ante Azerbaiyán en Turín, la ciudad de la Juventus, club en el que 'CR7' sigue agrandando su leyenda.



Encuadrado en el Grupo A, Portugal luego se desplazará a Serbia el sábado y a Luxemburgo tres días después. El seleccionador Fernando Santos no podrá contar en esta concentración con los lesionados Pepe y Rui Patricio. Les sustituyen Luis Neto y el arquero del Olympiakos José Sa.



En la llave D, Francia, coronada campeona mundial en Rusia-2018, inicia la reconquista en París ante Ucrania.



Enfrentarse a la 'Zbirna', dirigida por el Balón de Oro Andrei Shevchenko, es un duro comienzo en un grupo de clasificación en el que también juegan Kazajistán y Bosnia, a los que Francia visitará a continuación durante esta tregua internacional.



Los Bleus superaron sin problema a la selección ucraniana en octubre, pero entonces presentó un efectivo muy debilitado por una ola de contagios al covid-19, que principalmente afectó a sus estrellas del Shakhtar Donetsk.



Bélgica, tercera en Rusia-2018, su mejor actuación en un Mundial, recibe a Gales en la llave E.



En Lovaina, los Diablos Rojos podrán tomarse la revancha sobre los galeses, que les eliminaron en cuartos de final de la Eurocopa-2016 (3-1) .

La referencia ofensiva de Bélgica, Romelu Lukaku, no debía normalmente disputar este partido, ya que su club, el Inter de Milán, rechazaba en un primer momento liberarlo, debido a un caso positivo al covid en su plantilla. Finalmente el ariete dio negativo y pudo viajar.



No está el mediapunta Eden Hazard, de nuevo lesionado con el Real Madrid en una temporada de pesadilla.



Enfrente, su antiguo compañero en la casa blanca, el capitán galés Gareth Bale, que no se perderá el duelo.



Tras varios años marcados por la lesiones y la irregularidad en el Real Madrid, Bale llega esta vez con una dinámica más positiva con el Tottenham, club al que llegó cedido este año.



Pasados los primeros meses complicados en el club londinense en el que lanzó su carrera, acaba de tener un período muy prolífico entre mediados de febrero y mediados de marzo, con seis goles y tres asistencias en siete partidos.



Además, en el Grupo G Holanda, una potencia mundial en renacimiento y que tocó fondo al perderse el Mundial 2018, inicia la clasificación en la cancha de Turquía.



Y en el H la subcampeona mundial Croacia visita a la vecina Eslovenia, con Rusia desplazándose a la cancha de la humilde Malta.