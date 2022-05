Fifa confirmó que el duelo Brasil vs Argentina se jugará, a pesar de que ya no defina clasificación

La FIFA confirmó este lunes que el partido entre Brasil y Argentina, clasificatorio para el Mundial-2022, deberá disputarse luego de que su Comisión de Apelación haya rechazado el recurso presentado por ambos países.



El encuentro, programado inicialmente para el pasado 5 de septiembre en Sao Paulo, fue interrumpido cuando solo se habían disputado cinco minutos por la intervención de las autoridades locales sanitarias por un presunto incumplimiento del protocolo anticovid.



Representantes de la agencia sanitaria Anvisa y de la policía federal brasileña irrumpieron en la cancha para poner fin al partido, en medio de una confusión total, al estimar que los cuatro jugadores de la Albiceleste de equipos ingleses habían violado el protocolo contra la pandemia del covid-19.



La FIFA decidió en febrero que el encuentro debía volverse a disputar y sancionó a los jugadores argentinos afectados con dos partidos de suspensión.



Las federaciones argentina y brasileña (AFA y CBF), que fueron multadas por varios incumplimientos, presentaron recursos contra estas sanciones.



"La Comisión de Apelación ha confirmado que el partido se volverá a disputar; además, mantiene la multa de 50.000 francos suizos (unos 50.250 dólares) impuesta a ambas federaciones a causa de la suspensión", anunció la FIFA este lunes en un comunicado.



No obstante, la FIFA sí ha rebajado la multa impuesta a la CBF de 550.000 francos suizos a 250.000 (unos 251.000 dólares) "como consecuencia de las infracciones en materia de orden público y seguridad", y la de la AFA, de 250.000 francos a 100.000 "por haber incumplido sus obligaciones relativas a los preparativos y la participación en el encuentro".



La suspensión de ese partido no impidió al Brasil de Neymar y a la argentina de Leo Messi sellar su billete para el Mundial de Catar-2022 (21 de noviembre-18 de diciembre), sin tener que esperar a la decisión de la Comisión de Disciplina.



Así pues, la disputa de ese partido no tendrá nada en juego desde el punto de vista clasificatorio: Brasil tiene asegurado acabar en la primera plaza y Argentina segunda.