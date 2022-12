Familia asegura que salud de Pelé no corre "riesgo" y prevé su regreso a casa

Dos hijas de Pelé desmintieron este domingo que la salud del exastro brasileño, hospitalizado desde el martes en Sao Paulo, esté en riesgo y se mostraron confiadas en que regresará a casa cuando se mejore de una infección pulmonar.



Pelé "está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa", dijo Kely Nascimento, en una entrevista televisiva con el programa Fantastico del canal Globo.



"No está diciendo adiós en el hospital", agregó Kely, quien explicó que la infección derivó de una infección de covid-19 por la que pasó el exjugador tres semanas atrás.



"No está en la unidad de cuidados intensivos, está en un cuarto normal. No está en riesgo, está en tratamiento", añadió su hermana, Flavia Arantes.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue internado el martes para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon identificado el año pasado, según informó el hospital Albert Einstein.



La clínica informó el sábado en el último parte médico que 'O Rei' permanece "estable" con "buena respuesta" a la infección respiratoria detectada esta semana.



"Sigue todo igual", aseguró la asesoría de comunicación del Einstein a la AFP este domingo.



El ídolo, de 82 años, aseguró el sábado que se mantenía "fuerte, con mucha esperanza" y siguiendo el tratamiento "como siempre", en un mensaje en su cuenta de Instagram.



Poco antes, el diario Folha de S.Paulo había reportado que el exjugador ya no responde al tratamiento de quimioterapia y recibe "cuidados paliativos", reiterando una información que había publicado el miércoles ESPN Brasil.



La familia del ídolo desmintió este domingo esa información.



"Estamos cansados de recibir los pésames", aseguró Flavia a Fantástico.



La hija del "Rey" aseguró que el tratamiento contra el cáncer "está dando resultado" y negó que haya pasado a cuidados paliativos.



"Es muy injusto que hablen que está en etapa terminal. No es eso, crean en nosotros", pidió Flavia.



Otro hijo de Pelé, Edson, escribió horas antes en Instagram un emotivo mensaje junto a una foto de su padre y él cuando era niño: "Si no fueron muchas lecciones (...) fueron muchos ejemplos, gracias por todo, fuerza papá, mi rey".

-Preocupación por el "Rey"-

Ante las informaciones de prensa sobre el supuesto empeoramiento, se multiplicaron los mensajes de preocupación.



Un centenar de hinchas del Santos, cuna futbolística de Pelé, se reunieron este domingo frente a la clínica donde permanece hospitalizado el exjugador y rezaron por su recuperación.



La inquietud alcanzó también a la selección brasileña que disputa el Mundial en Qatar.



"Pedimos a todos, independientemente de la religión, que oren por él", dijo este domingo en Doha el asistente técnico de la selección César Sampaio.



"Salud, Pelé", afirmó por su parte Tite, entrenador de la 'Canarinha'.