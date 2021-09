Falcao García y su arranque en LaLiga: "El fútbol español me favorece mucho"

El gran momento de Radamel Falcao con el Rayo Vallecano de Madrid tiene con mucha ilusión a la fanaticada española y a los seguidores de la Selección Colombia.



Su buen arranque con tres goles en el equipo de Vallecas ratifican que lo que el 'Tigre' necesitaba era confianza, para demostrar la calidad que todavía tiene para mostrar en el fútbol.



"Creo que el fútbol español me favorece mucho. Tenemos en la plantilla jugadores de muchísima calidad y creo que eso me ayudó. El cuerpo técnico me ha facilitado la adaptación y el rendimiento ha sido el que esperaba. Ahora, disfrutando y seguiremos trabajando para conseguir los objetivos", dijo el delantero a la prensa oficial del Rayo Vallecano.



Sobre su romance con los goles dijo: "Para un delantero, específicamente, es muy importante, te llena de confianza y creo que ese es el camino. Se puede trabajar sobre las victorias y sobre los goles con más tranquilidad y más confianza. Hay que seguir con la misma, con el mismo esfuerzo y solidaridad que tenemos dentro del campo. Estos son los parámetros que nos han llevado a tener estas victorias".



Igualmente, el samario de 35 años se refirió a la jugada con Bebé que terminó con su gol en el último minuto para la victoria sobre el Athletic 1-2.



"Tenía mucha fe, es que él le pega muy bien a la pelota. Yo tenía mucha fe de que él podía meter un centro que marcara la diferencia. En ese momento, él le iba a patear al arco y yo lo convencí para que tirara al centro (risas)", sentenció el goleador colombiano.