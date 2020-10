Alejandro Cabra Hernandez

Varios referentes de la Selección Colombia se refirieron al duelo que este viernes abrirá las Eliminatorias a Catar 2022 para el combinado nacional, en el que el conjunto dirigido por Carlos Queiroz espera iniciar con pie derecho.



Yerry Mina, Falcao García, Duván Zapata, Alfredo Morelos, Dávinson Sáncez y Luis Muriel hablaron sobre el reto que supone la vinotinto para el combinado nacional.



Mina, quien seguramente sea titular en la zaga, dijo sentirse fantástico lejos de las lesiones que lo aquejaron y que espera aprovechar, también en la Selección, la sociedad que ha generado en los balones aéreos con James Rodríguez en el Everton.



"Cada uno viene a aportar un grano de arena. Los de la parte de atrás venimos a hacer nuestro trabajo. El que esté intentará ganar todos los balones. Vamos a intentar defender nuestro arco a muerte", agregó.



Falcao, por su parte, admitió que harán falta los hinchas en el duelo de este viernes, pero afirmó que "todos somos conscientes de la situación que se vive a nivel mundial. Es algo particular. No podemos contar con nuestros hinchas, del ambiente de Barranquilla."



Además, aprovechó para mandar un mensaje de ánimo a los colombianos golpeados por la pandemia del covid-19. "Sabemos que hay muchos colombianos que están pasando por un mal momento, estamos ilusionados de poder llevar felicidad a los hogares de nuestro país", señaló.



Sobre su rendimiento, el 'Tigre' declaró que "con la experiencia que he adquirido en la última etapa de mi carrera. Creo que soy más completo futbolisticamente hablando. Trato de trabajar en mi especialidad que es estar cerca al área, de cara al gol."



Añadió que "puedo tener mucho más efectividad jugando de 9. Ahora en el fútbol moderno obliga al delantero a moverse en el frente de ataque. Me he sentido cómodo jugando con dos delanteros con bastante movilidad. Hoy en día soy un Falcao más completo."



En ese sentido, aclaró que intentará rendir en el lugar en el que el DT portugués lo ponga.



"Tengo mucha ilusión y mucha alegría. Cuando empecé nunca soñé estar en un cuarto proceso de eliminatoria. Entendiendo que el final de mi carrera está cerca, disfruto cada entrenamiento. Trato de representar a todos los colombianos con amor", concluyó el goleador samario.



Morelos, goleador del Rangers de Escocia y quien debuta en un proceso eliminatorio, comentó que "debemos aprovechar las oportunidades. El inicio de la Eliminatoria es muy importante, todo el grupo quiere ganar el partido y sacar la victoria."



"Duván y Falcao son muy buenos delanteros, tengo una gran admiración hacía ellos, yo también me encuentro bien. Los respeto como futbolistas y como personas", acotó sobre la disputa con los dos goleadores por un puesto en el once titular.



Como el exRiver, Morelos resaltó su polifuncionalidad: "En Rangers jugamos con tres delanteros, he jugado de doble delantero, es un trabajo que conozco. Si me toca jugar así lo haré de la mejor manera para aportarle lo mejor a la Selección."



Muriel, quien viene compartiendo ataque en el Atalanta de Italia con Duván Zapata, se refirió a la posibilidad de que esa dupla se traslade a la Selección. "Más allá del buen momento de los diferentes atacantes que estamos acá. La experiencia de haber jugado ayuda. Jugar en el día a día con Duván también ayuda", dijo.



Igualmente, enfatizó en que "en estos años de Selección casi no he jugado como centrodelantero. Mi trabajo acá en la Selección es otro, más de acompañamiento, jugar por las bandas, acompañar. Por eso me considero el delantero diferente.".



Duván, por su parte, aportó un 'granito' a la discusión de quiénes deben comandar el ataque ante los 'patriotas'.



"Con Muriel venimos a aportar cosas positivas que permitan un mejor funcionamiento del equipo. Con él ya nos conocemos los movimientos, convivimos en el día a día, es mucho más fácil para nosotros", aseveró el exAmérica de Cali.



Con respecto a la posibilidad de jugar junto a Falcao admitió que "hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos partidos jugando juntos, no veo problema poder compartir con él el campo de juego".



Por último, Dávinson habló de la relación futbolística con su paisano Yerry y se atrevió a comparar al DT de su club, José Mourinho, con Queiroz.



"Con Yerry nos entendemos muy bien. Hemos tenido en los clubes momentos difíciles, ahora los dos tenemos muchos minutos. No cabe duda de que Yerry como yo seguiremos luchando para estar aquí", comentó.



"Siempre me he considerado un afortunado por los entrenadores que me ha tocado. Sé de la cercanía que tienen José Mourinho y Carlos Queiroz. Son entrenadores similares, la forma en que plantean el partido o cómo arman el equipo", concluyó.