Falcao García: "Muchas gracias por venir a recibirme y prometo anotar muchos goles"

Este jueves se realizó la presentación oficial de Radamel Falcao García como nuevo delantero del Rayo Vallecano, del fútbol español.



Frente a miles de fanáticos del 'rayista', el 'tigre' samario les dedicó unas palabras: "Muchas gracias por venir a recibirme, estoy feliz por estar en esta institución, por recibir a mi familia. Prometo dar lo mejor de mí, jugar con el corazón y anotar muchos goles".



"Quiero agradecerle al Presidente, a todas las personas que hicieron lo posible para traerme, cuando Mario Suárez me transmitió lo que significa el Rayo me motivó más", agregó.



Sobre el dorsal número 3 que eligió para esta temporada, Falcao dijo: "Estaba disponible y ese tiene un gran significado para mí, jugó con este número y que mejor homenaje para él que ya no está con nosotros que jugar con ese número".



Además, antes de la presentación en el estadio de Vallecas, Radamel Falcao García dedicó un mensaje en Twitter recordando a su padre.

Honrando la memoria de mi padre.🙏 https://t.co/w7gVfdrmRo — Radamel Falcao (@FALCAO) September 16, 2021

Junto a su esposa Lorelei Tarón y sus hijos, regaló a los hinchas del Rayo Vallecano 11 balones firmados por el delantero de 35 años.