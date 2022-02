Europa League: Barcelona empató con Nápoles, Atalanta superó a Olympiacos y Zenit cayó ante el Betis

El Barcelona empató 1-1 en su campo con el Nápoles este jueves en la ida de los play-off de acceso a octavos de final de la Europa League, dejando abierto el pase a la siguiente fase.



El Nápoles abrió el marcador con un tanto de Piotr Zielinski (29), pero Ferran Torres puso el 1-1 de penal (59), con lo que la eliminatoria se decidirá en la vuelta en Nápoles la próxima semana.



El Barcelona fue de menos a más en su inicio en la Europa League, un trofeo que todavía no tiene en sus vitrinas y que los azulgranas aspiran a ganar como medio de estar en Champions la próxima temporada.



Los azulgranas, animados por su público, empezaron empujando a sus rivales hacia su campo, pero con el paso de los minutos, el Nápoles fue sacudiéndose la presión local para llegar a los dominios de Marc-André Ter Stegen.



El Barça volvió a mostrar sus problemas de pegada estrellándose una y otra vez en la buena defensa del equipo menos goleado del campeonato italiano, pese a terminar el encuentro encerrando al Nápoles.



"Da rabia porque es un partido para ganar, por las ocasiones, el dominio, el juego... Da pena, pero con las sensaciones me voy contento", dijo el técnico barcelonista, Xavi Hernández, tras el partido.



El equipo azulgrana trató de hacer daño llegando por las bandas, buscando aprovechar la velocidad y el desborde de Adama Traoré y en la segunda parte de Ousmane Dembélé, auténtico revulsivo del equipo.



Cerca de la media hora, Pierre-Emerick Aubameyang en su primera titularidad con el Barça puso un balón al área a Ferran Torres, que, completamente solo, mandó fuera el balón (28).



Del gol que pudo ser se pasó al gol que fue cuando Zielinski culminó un contraataque visitante con un disparo que rechazó Ter Stegen, pero el balón volvió al polaco que remató por segunda vez para hacer el 1-0 (29).



El tanto no desanimó a los azulgranas que siguieron presionando arriba y atacando, pero se encontró con la buena actuación de los centrales del Nápoles Kalidou Koulibaly y Amir Rrahmani.



Tras la pausa, el Barça mejoró en su presión, recuperando en campo contrario y empujando al Nápoles hacia su área hasta lograr el premio del empate.



Una mano en el área del defensa brasileño Juan Jesus fue sancionada con un penal, que transformó Ferran Torres (59) para poner el 1-1 en el marcador.



Animado por el tanto, el Barça empezó a dominar el encuentro, con Sergio Busquets que entró por Frenkie de Jong (65) poniendo orden y dirección en el juego, mientras por la banda derecha, Dembélé ponía velocidad y llegada.



El extremo francés que entró por Traoré (65) fue recibido con una gran pitada del público debido a la polémica por su no renovación obligando a Piqué a pedir a los aficionados apoyo para el galo en lugar de pitos.



Dembélé, pese al mal recibimiento, revolucionó el juego azulgrana con su velocidad y desborde.



El Barça acabó por encerrar a un Nápoles, que en los últimos veinte minutos renunció a jugar el balón para intentar sorprender en rápidos contraataques.



Ferran Torres tuvo el 2-1 en sus botas con el partido casi acabado cuando sin oposición en el área envió un balón a las nubes (88), antes de volver a mandar otro balón desviado en el descuento (90+2).



El Nápoles acabó achicando balones, pero pese a su acoso, el Barcelona no logró desequilibrar el marcador y se jugará el pase a octavos en Nápoles.

Barrios y Muriel, protagonistas

El Real Betis dio un paso hacia los octavos de final de la Europa League tras ganar 3-2 al Zenit, este jueves en San Petersburgo en el partido de ida del play-off de la segunda competición europea de clubes.



En una primera parte de locura, el argentino Guido Rodríguez (8) y el hispano-brasileño William José (18) adelantaron a los andaluces, pero los rusos empataron por medio de Artem Dzyuba (25) y del brasileño Malcom (28).



El mexicano Andrés Guardado volvió a colocar a los verdiblancos por delante poco antes de la pausa (41) y los rusos ya no pudieron forzar un nuevo empate pese a intentarlo en la segunda mitad.



En el Zenit fue titular el volante colombiano Wilmar Barrios.



Entre tanto Atalanta superó 2-1 al Oympiacos jugando en condición de local.



En el equipo italiano jugó 45 minutos Luis Fernando Muriel, quien falló una opción clara de gol.