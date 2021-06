Juan Carlos Pamo

Eurocopa ya conoce a once de sus equipos octavofinalistas, plenos de Holanda y Bélgica

Once equipos están ya clasificados para los octavos de final de la Eurocopa tras la resolución este lunes de los grupos B y C, ganados por Bélgica y Holanda con pleno de puntos (9).



Además de los dos equipos centroeuropeos, aseguraron su pase este lunes Austria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, República Checa, Suecia y Suiza y se unen a Italia y Gales, que habían logrado el billete el domingo como primero y segundo del grupo A.



También se conocen los primeros tres equipos matemáticamente eliminados: Macedonia del Norte, Turquía y Rusia.



En Copenhague, pese a que los daneses habían perdido los dos primeros encuentros del torneo y a su capitán Christian Eriksen, víctima de un problema cardíaco en el debut contra Finlandia, los locales sabían que un triunfo, y sobre todo por más de un gol de diferencia, podía darles la clasificación a octavos, siempre que los finlandeses no puntuasen contra Bélgica.



"Es completamente de locos que nos hayamos clasificado", admitió tras el partido Mikkel Damsgaard, el jugador que abrió el marcador con un derechazo que acabó en la escuadra del arco ruso (38).



Los daneses aprovecharon un regalo de la defensa rusa, en una cesión de Roman Zobnin que pilló a contrapié a su portero Matvey Safonov y Poulsen solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red (59).



Pese al susto del penal anotado por Dzyuba, que podría poner en peligro la clasificación, los daneses certificaron el pase con un golazo de Christensen (79), con un potente zapatazo desde fuera del área, y cerró la cuenta Maehle (82) tres minutos después para delirio de los 25.000 espectadores del Parken de Copenhague.

- Lukaku y Wijnaldum trigoleadores -

Al mismo tiempo en San Petersburgo, Bélgica sumó su tercera victoria en otros tantos partidos con un cómodo 2-0 frente a Finlandia, que con tres puntos (los mismos que daneses y rusos), tendrá que esperar para ver si se clasifica como una de las mejores terceras.



El partido fue muy cómodo para los hombres de Roberto Martínez, quien con la clasificación ya asegurada dio entrada a muchos suplentes. El primer gol no llegó hasta el minuto 74, cuando el arquero de Finlandia, Lukas Hradecky, se hizo un autogol tras cabezazo del central belga Thomas Vermaelen.



El delantero Romelu Lukaku se encargó de anotar el segundo gol a pase de Kevin de Bruyne (81).



Es el tercer tanto del delantero del Inter en esta Eurocopa, que comparte el liderato en la clasificación de goleadores con Cristiano Ronaldo (Portugal), Patrik Schick (República Checa) y Georginio Wijnaldum (Holanda).



El centrocampista de la 'Oranje', nuevo jugador del París SG, contribuyó con dos tantos al cómodo triunfo de Holanda (3-0) en Ámsterdam frente a la colista del grupo C, Macedonia del Norte, cuyo capitán Goran Pandev fue despedido con un pasillo de sus compañeros por su último partido internacional.



Memphis Depay adelantó a Holanda mediada la primera parte (24) culminando un contragolpe iniciado por él mismo y dio la asistencia a Georginio Wijnaldum en el segundo (51).



El nuevo jugador del París Saint-Germain marcó el tercero de los suyos aprovechando el rechace (58) a un tiro del propio Depay.



"Memphis y yo jugamos juntos en el PSV y hemos jugado juntos mucho tiempo en la selección, así que tenemos una conexión especial", explicó el ya exjugador del Liverpool.



El grupo C termina con Holanda como líder con 9 puntos y Austria segunda con 6 tras vencer este lunes por la mínima a Ucrania, tercera con tres unidades. Macedonia del Norte ocupa el farolillo rojo con cero puntos.



Los austriacos lograron el pase tras vencer por la mínima a Ucrania gracias a un gol de Christoph Baumgartner (21).

- Draghi se opone a final en Londres -

Tras la resolución de los tres primeros grupos de la Eurocopa, ya se conocen los primeros emparejamientos de octavos: Gales-Dinamarca el 26 de junio en Ámsterdam y el mismo día en Londres Italia-Austria.



Al margen de lo deportivo, el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, sorprendió este lunes al manifestar su oposición a que la final de la Eurocopa (11 julio) se dispute en el estadio londinense de Wembley, "en un país en el que los contagios están aumentando rápidamente" por la variante Delta.



Precisamente, el centrocampista escocés Billy Gilmour dio positivo al covid-19 y fue aislado, por lo que se perderá el martes el decisivo partido contra Croacia por la clasificación en el grupo D.



De rebote, los ingleses Ben Chilwell y Mason Mount, compañeros de Gilmour en el Chelsea, también fueron aislados al considerarse casos de contacto por quedarse hablando unos minutos con el escocés tras el encuentro que enfrentó a ambas selecciones el pasado sábado.