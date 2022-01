Etapa 5: Petrucci y Lategan se estrenan como ganadores en el Rally Dakar 2022

El italiano Danilo Petrucci, en la categoría de motos, y el sudafricano Henk Lategan, en la de autos, ganaron este jueves su primera etapa en el Rally Dakar al imponerse en Riad al término de una jornada algo atípica.



Lategan se impuso tras 421 km por delante del francés Sébastien Loeb (a 1 minutos y 58 segundos) y del argentino Lucio Álvarez (a 2 minutos y 10 segundos).



En esta etapa, en la que los coches no se beneficiaban de la apertura de las motos por primera vez en esta edición (el recorrido de motos del jueves será realizado por los autos el viernes y viceversa), el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), líder de la general, perdió apenas 4 minutos y 43 segundos.



Respecto a Loeb, Al Attiyah cedió 2 minutos y 55 segundos. El catarí mantiene al Prodrive del alsaciano a más de media hora en la general.



El tercero de la etapa, Lucio Álvarez (Toyota), ocupa la misma posición en la general, a 51 minutos y 15 segundos del primero.



En la categoría de motos, el italiano Danilo Petrucci fue el ganador de la etapa después de una penalización al australiano Toby Price, que había sido inicialmente el vencedor.



Price fue penalizado con seis minutos por exceso de velocidad y eso permitió ganar a Petrucci, que había acabado con el segundo mejor crono en esa jornada.



Petrucci (KTM) se llevó la victoria en esta etapa con apenas dos segundos de ventaja sobre el botsuanés Ross Branch (Yamaha), segundo.



No todos los competidores pudieron terminar el recorrido, ya que la jornada se vio detenida para algunos por decisión de los organizadores motivada por razones logísticas.



"Como todos los medios aéreos están totalmente movilizados, no podemos garantizar la continuidad de la etapa y garantizar la seguridad de los competidores", explicaron los organizadores sobre su decisión de acortar el trazado el día.



La medida afectó a la categoría de motos y a la del Dakar Classic, en la que compiten coches históricos de los años 1980-1990.



La clasificación general no presenta grandes cambios en su zona alta. El inglés Sam Sunderland (KTM) lidera con más de dos minutos de ventaja sobre el austríaco Matthias Walkner (KTM), segundo, y sobre el francés Adrien Van Beveren, tercero a seis minutos.



Boutron sale del coma

Mientras tanto, en París, el piloto francés Philippe Boutron, herido gravemente en una explosión que afectó a su vehículo en Yeda (Arabia Saudita) el 30 de diciembre, "salió del coma", según declaró su hijo en una entrevista con la emisora RMC.



El martes en París, la fiscalía nacional antiterrorista anunció la apertura de una investigación preliminar.



La investigación se refiere a esa explosión, que afectó a un vehículo ocupado por cinco franceses y que hirió a Philippe Boutron (61 años), que era el conductor. Fue repatriado a Francia tras haber sido operado en Arabia Saudita.



Las autoridades sauditas descartaron el sábado la hipótesis de un acto criminal y calificó lo ocurrido de "accidente".