Estos son los cinco grandes retos que tendrá James Rodríguez en el Everton y en la Premier League

Daniel Molina Durango

Un nuevo aire se le presenta a James Rodríguez en su carrera, ahora con el Everton de la Premier League.



El futbolista colombiano viene de dos últimas temporadas aciagas, en las que se desvalorizó por completo.



Ahora, de la mano de un técnico que lo conoce muy bien como Carlo Ancelotti, James deberá responder primero a esa confianza y después demostrar que sigue siendo un jugador de élite.



El País presenta los cinco grandes retos del colombiano en el fútbol inglés.

1. Recuperar el brillo

James debe volver al sitio que una vez ocupó desde que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, y luego de su traspaso al Real Madrid.

Sus últimas dos temporadas, en el Bayern Múnich y en el Real, no fueron las mejores en lo personal, pese a que con ambos oncenos conquistó importantes títulos.



En el Bayern jugó, pero no estuvo a la altura del rendimiento que se le conoce; y sorpresivamente después decidió retornar al Real Madrid, sabiendo de la presencia de un técnico como Zinedine Zidane que no confía ciegamente en él.



En el Everton inglés, aunque no es un equipo a la altura de los dos anteriores, el volante colombiano deberá recuperar su nivel, la alegría de su fútbol y la chispa que lo hizo entrar en el grupo de los grandes.

James aún tiene fútbol para dar, pero depende únicamente de él volver a ser el jugador importante que fue.

2. Ajustar la disciplina

De James es más lo que se ha hablado en los últimos dos años de lo que hace fuera de las canchas.



Que su cabeza está en otro lado, que está mal rodeado y aconsejado, que su relación sentimental ha sido la culpable de su bajón futbolístico, que ya no tiene el hambre y por eso no se rebela para ganarse de nuevo su sitio en la cancha.



En esos ítems también se podría incluir el desencuentro que tuvo con Zidane, cuando le pidió al técnico que no lo convocara más para los partidos del Real, una situación que fue claramente criticada por exjugadores.



Lo que debe hacer ahora James es enfocarse ciento por ciento en su nuevo reto, dejar afuera las cosas que nada tienen que ver con el fútbol y que son las que lo han afectado considerablemente.

El colombiano debe centrarse en los trabajos de campo, sabiendo que eso es lo único que le servirá para levantar de nuevo.

3. Demostrar que sí puede en la Premier

La presencia de James en una Liga como la Premier, donde se corren los 90 minutos y muy poco se deja pensar por la presión, genera muchas dudas en cuanto a su rendimiento.



Él tendrá qué demostrar que sí puede brillar en la Premier League y que sí puede adaptarse a ese estilo rápido que se maneja allí.



Para ello deberá trabajar primero el aspecto físico, ya que en los pocos partidos que jugó con el Real se le vio falto de forma.



Lo otro es acomodarse rápido al estilo de ida y vuelta en la Premier, y para ello serán vitales el técnico y sus compañeros.



El tercer punto a tener en cuenta es la necesidad de ser práctico en la cancha; evitar transportar mucho el balón y entregarlo lo más rápido posible para evitar ser víctima de la gran presión de los rivales.

4. Definir su posición

Una de las primeras tareas es conversar claramente con el técnico Carlo Ancelotti para sincerarse y definir en qué posición del terreno de juego se siente mejor y le puede aportar al equipo.



En el Bayern Múnich le tocó hacer una tarea casi que de volante de marca, arrancando desde atrás para generar fútbol.



Pero James esa posición no la digería, más allá de que en algunos partidos se vio claro y preciso en su fútbol.



En el Real Madrid, Zidane le encomendó también tareas defensivas y en muchas ocasiones jugando muy abierto por las bandas, más que todo pendiente de la salida de los laterales.



En la Selección su mejor trabajo ha sido jugando detrás de los delanteros, como pasador.



Esa situación la deberá resolver pronto con Ancelotti, para no comenzar dando ventajas en una Liga donde hay mucha expectativa por su llegada.

5. Responderle al DT

Otro de los compromisos que adquirió James Rodríguez al ir al Everton es el de responder a la confianza del técnico Carlo Ancelotti, artífice de su contratación.



Cuando en el mercado sonó para todos lados, pero al final pocos equipos de los grandes mostraron verdadero interés, fue el técnico italiano —hoy en el Everton— quien apostó por él.



Lo tuvo en el Real Madrid y lo pidió luego para el Bayern Múnich.

Ancelotti sabe lo que le puede aportar James y por eso se la jugó, pese a algunas voces de rechazo que generó la llegada del colombiano.



El volante cucuteño tiene la responsabilidad de responder con creces a la confianza que depositó en él el técnico italiano.



Debe demostrarle que no se equivocó llevándolo a una Liga muy rápida, pero también debe responder a la inversión que hizo en él el cuadro de la Premier League.