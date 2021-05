¡Está volando! Luis Fernando Muriel y sus increíbles cifras con el Atalanta en Italia

Juan Carlos Pamo

Si un nombre genera consenso y mucha aceptación como titular de la Selección Colombia para los partidos que se avecinan de la eliminatoria y la Copa América, ese sin duda es el de Luis Fernando Muriel.



El delantero, oriundo de Santo Tomás (Atlántico), está firmando —a punta de goles— su temporada más importante en el fútbol europeo.



Con el Atalanta ha convertido en este torneo 21 goles, tiene nueve asistencias, es escolta en la clasificación de artilleros de Cristiano Ronaldo, es figura del equipo de Bérgamo, es elogiado por propios y extraños en el fútbol italiano y el mes pasado fue escogido como el mejor jugador de abril en el calcio.



“A mí ya nada me sorprende de Muriel. Es un grandísimo jugador que si se lo propone, puede estar entre los mejores del mundo”, dijo Gian Piero Gasperini, el técnico del Atalanta que se da el privilegio de contar con él en su nómina.



Entre tanto, el exzaguero de la selección italiana, campeón del mundo en 1982, Pietro Vierchowod, elogió las condiciones del atacante colombiano.



“Muriel puede marcar la diferencia en Atalanta en el cierre del campeonato. Es un jugador que ha anotado muchos goles, a menudo desde el banquillo. Es un jugador decisivo, que puede mantener al Atalanta en los puestos de clasificación a torneos internacionales”, dijo el exjugador de Fiorentina, Roma, Milán y Juventus, entre otros.

Los números

Sus cifras son contundentes, teniendo en cuenta que no es titular indiscutido, es decir, que casi siempre comienza como suplente e ingresa en los segundos tiempos.



En la Liga italiana tiene 33 partidos, equivalentes a 1322 minutos.

Suma 21 goles y nueve asistencias. En la Copa Italia en cuatro encuentros no completos marcó un gol, y en siete compromisos de la Liga de Campeones convirtió en tres ocasiones.



En total, su temporada se resume así: 44 partidos jugados, 25 goles y 11 asistencias.



“A nivel personal, quiero terminar la temporada con la mayor cantidad de goles posible. En la temporada 2018-2019 anoté 19, que es la mayor cantidad que he logrado hasta ahora. Aumentar mi récord sería algo magnífico. Estoy en un club que ha crecido muchísimo y que ha peleado por las primeras posiciones del Calcio, y el año que viene el objetivo será luchar por el máximo premio”, dijo recientemente Muriel en Balón Dividido de Espn.

El mayor halago

Cada que juega, Muriel recibe comentarios positivos, pero el que más llamó la atención recientemente fue el de otro exjugador de la selección italiana y del Atalanta, Christian Vieri, quien recientemente lo comparó con Ronaldo, el brasileño.



“Se me parece a Ronaldo, el Fenómeno. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco hasta el pelo de Ronaldo, realmente me recuerda a él”, señaló Vieri, de 47 años.



Su estelar momento o gran temporada no ha pasado desapercibido en Italia.



Al exjugador del Deportivo Cali ya se le relaciona con el Inter, equipo que aseguró el título en Italia y al que podría llegar para acompañar en ataque al belga Romelu Lukaku.



“Veo con muy buenos ojos a Luis Fernando Muriel en el Inter. Tuvo años en los que no pudo ser constante, pero ahora con el técnico Gian Piero Gasperini ha encontrado continuidad y está sacando lo mejor de sí mismo”, señaló Iván Ramiro Córdoba, quien jugó más de una década en el elenco de Milán.

¿Indiscutido en la Selección?

Hoy por hoy, Muriel es el delantero más importante que tiene Colombia en el fútbol internacional.



Pero ¿le alcanza para ser titular indiscutido en la Selección? Por lo menos ese es el objetivo del delantero del Atalanta.



“Uno siempre sueña con estar en la Selección y jugar, pero ya eso lo decide el técnico. Ahora está el profesor Reinaldo Rueda y ojalá saque lo mejor de cada jugador”, dijo Muriel.



Rafael Castillo, periodista de El Heraldo de Barranquilla, no ve claro a Muriel como titular si su posición en el equipo nacional sería como centrodelantero.



“Garantizarle el puesto no lo creo ni para él ni para nadie. Es algo que se debe ir definiendo en la medida en que el técnico vaya viendo los jugadores que dispone. Además, a Falcao lo veo con muchas opciones de ser el 9 titular por su experiencia y todo lo que aporta”, asegura Castillo.



Sin embargo, agrega que “la temporada de Muriel ha sido bastante destacada, es certero en definición a pesar de que no siempre es titular en Atalanta. Ahí vale la pena preguntarse ¿por qué Muriel no juega de titular? A lo mejor tiene que ver con que es un jugador que por momentos tiene altibajos en los partidos. Lo que sí comparto es que debe tener su cupo en la Selección y a lo mejor lo utilicen como extremo por izquierda, que es donde ha jugado”.



Para Faustino Asprilla, Muriel tiene una materia pendiente con la Selección.



“Todavía le falta mejorar con la camiseta de la Selección Colombia. No entiendo por qué no puede jugar cuatro o cinco partidos de alto nivel con la Selección con la misma continuidad que tiene con Atalanta. Creo que Luis está un poco en deuda con la Selección”, dijo Asprilla recientemente en entrevista con el portal italiano ‘TuttoMercatoWeb’.



Lo dicho por el ‘Tino’ se podría ver reflejado en los números de Muriel con la camiseta nacional, ya que en 36 partidos apenas ha hecho 7 goles.

De todas maneras, el delantero de Santo Tomás tendrá en los futuros compromisos —eliminatorias y Copa América— la oportunidad para demostrar que lo que hace en Atalanta lo puede hacer en la Selección Colombia, y confirmar de paso los grandes elogios que recibe por sus goles y actuación en la liga italiana.