"Está sufriendo": Periodista revela lo que James Rodríguez habría conversado con Zidane

Daniel Molina Durango

En España, más allá de la disputa que hay por el título entre Real Madrid y Barcelona, se está hablando también de otro tema que tiene mucha importancia para Colombia: la situación de James Rodríguez en el conjunto merengue.

El domingo, el técnico del Real, Zinedine Zidane, aseguró que fue el mismo James el que le pidió no ser convocado para el partido frente al Bilbao "por un tema suyo", demostrando que el '10' siente que no tiene cabida en el equipo dirigido por el estratega galo.

Pues bien, este lunes el periodista Edu Aguirre, del escuchado programa 'El Chiringuito', reveló detalles de la conversación que James tuvo con Zidane para pedirle que no lo llevara al partido que se disputó en San Mamés.

"James llegó a su límite mental, no soporta el hecho de no jugar y por eso habló con Zidane y le pidió no viajar, porque cada que no juega es como si le clavaran un cuchillo en el corazón", sostuvo Aguirre.

De acuerdo con Aguirre, Zidane entendió la postura del colombiano y por eso no lo tuvo en cuenta para el juego del fin de semana, y seguramente tampoco contará con él para los cuatro partidos que quedan de la temporada.

Se dice que James ahora está pensando en el futuro, y que podría ir al Atlético de Madrid, club que la temporada anterior quiso hacerse con sus servicios.