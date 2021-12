Erling Haaland, el goleador prodigio que acapara los focos del mercado de enero

Con mejores números que Leo Messi y Cristiano Ronaldo cuando tenían su edad, y ya cortejado por Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City: Erling Haaland, el prodigioso goleador noruego del Borussia Dortmund, se postula como uno de los nombres sobre los que se escribirán ríos de tinta durante el mercado de enero 2022.



Su agente, Mino Raiola, alimentó las especulaciones en diciembre al afirmar que había "muchas opciones de que Erling abandone el Borussia Dortmund, quizá este verano (boreal), quizá el próximo".



"Él puede, y quiere, dar un paso más. El Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, es el tipo de grandes clubes a los que puede ir. Cuando firmó por el Borussia Dortmund todos sabíamos que esta próxima etapa llegaría", añadió el representante.



El presidente del Barça, Joan Laporta, ya mantuvo una reunión con Raiola. Pero la prensa europea ve más factible que el escandinavo de 21 años termine en el Real Madrid o en el City, incluso en el París SG. El periódico alemán Bild afirma que el Bayern también intentará su fichaje, sobre todo si Robert Lewandowski se fuese al final de esta temporada.



En resumen, el Borussia Dortmund, que acaba de caer eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y que no gana la Bundesliga desde 2012, no posee ni la envergadura ni los medios para retener por mucho tiempo a su cañonero.



Tras Neymar y Mbappé

Los términos exactos del contrato de Haaland, que expira en 2024, son un secreto bien guardado. Los medios alemanes hablan de una cláusula de rescisión de entre 75 y 90 millones de euros (85 y 102 millones de dólares) a partir de 2022, aunque el presidente del Borussia, Hans-Joachim Watzke, desmintió esas cifras.



Pero Watzke apenas se hace ilusiones. Sólo quiere saber lo antes posible el futuro del coloso llegado del norte: "Todavía tenemos que conversar las próximas semanas", dijo a comienzos de mes. "Y todos haremos lo necesario para no esperar a marzo o abril para conocer la decisión", añadió.



El portal especializado Transfermarkt.de estima el valor del jugador en 150 millones de euros (170 millones de dólares), aunque será el mercado y sus leyes de oferta y demanda los que fijen el precio final.



En todo caso podría ser el tercer jugador más caro de la historia tras Neymar y Mbappé, adquiridos respectivamente por 222 y 180 millones de euros por el París SG.



Mejor que Cristiano Ronaldo

Fichar a Haaland, aún en el inicio de su carrera, sería un golpe de efecto para el club que se haga con sus servicios, por sus récords de precocidad y por la carrera que se le vaticina de mantener su inercia.



Desde que dejó Noruega rumbo al RB Salzburgo austríaco con 18 años, y después al Borussia Dortmund un año más tarde, marcó 105 goles en 106 partidos.



En Liga de Campeones sus guarismos son aún más impresionantes, con 23 goles en solo 21 partidos.



Con la misma edad (21 años y seis meses), Cristiano Ronaldo, máximo goleador de todos los tiempos en Liga de Campeones con 140 tantos, aún no había marcado una sola diana en la competición reina.



Y precisó de 61 partidos en Champions para alcanzar la barrera de los 23 goles, según datos de Transfertmarkt.de.



El temperamento de líder de Haaland, con un lenguaje corporal de guerrero, sería bienvenido en cualquier club del mundo. Y su profesionalismo exacerbado, su humildad y su espíritu de sacrificio hacen de él un jugador del gusto de cualquier técnico, con una vida privada alejada de los focos.



Aunque marca la mayoría de sus goles en los últimos metros gracias a su olfato de gol y a sus aceleraciones en el área, es también un jugador de equipo: en once partidos de la Bundesliga esta temporada, ha dado cinco asistencias, además de sus 13 dianas.



Todo ello hace del rubio delantero una de las estrellas del 2022, aunque su selección noruega no lograse el boleto para el Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre).