En vivo: PSG y Bayern Múnich buscan la gloria en la Liga de Campeones de Europa

Juan Carlos Pamo

PSG y Bayern Múnich igualan sin goles en la gran final de la Liga de Campeones de Europa que se disputa en el estadio Da Luz de Lisboa, en Portugal.



El arquero costarricense Keylor Navas, cuya presencia en la final estaba en duda por una lesión en un muslo, fue incluido en el once titular del París Saint-Germain para el duelo decisivo de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.



Su compañero italiano Marco Verratti, también tocado físicamente, empezará el partido en el banquillo de suplentes. En el Bayern, Jérôme Boateng, que sufrió problemas musculares en la semifinal ganada por 3-0 al Lyon, conservó su lugar en el once, en el centro de la defensa del campeón de la Bundesliga.



La presencia o no de Navas en el once del PSG era la gran incertidumbre, después de que su entrenador Thomas Tuchel dijera que su presencia estaba "al 50%" , después de que el español Sergio Rico defendiera el arco en la semifinal contra el RB Leipzig.



Navas tiene además la experiencia de haber ganado la Liga de Campeones en tres ocasiones (2016, 2017, 2018) , todas ellas con el Real Madrid.



En el Bayern, además de la titularidad de Boateng, la noticia del once fue la presencia del francés Kingsley Coman, dejando al croata Ivan Perisic como suplente.



En el ataque de ambos equipos figuran las estrellas esperadas, Robert Lewandowski en el Bayern y el trío Ángel Di María-Neymar-Kylian Mbappé en el París Saint-Germain.

Los equipos titulares de la final:

PSG: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di María, Neymar, Mbappé

Entrenador: Thomas Tuchel (GER)



Bayern Múnich: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Entrenador: Hansi Flick (GER)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)