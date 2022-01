En video: ¡Llamado a la tolerancia!. Suspensión del Betis-Sevilla en los octavos de Copa 

La suspensión del Betis-Sevilla por el lanzamiento de una barra sobre el sevillista Joan Jordan ha empañado los octavos de final de Copa del Rey, en los que Rayo Vallecano, Mallorca y Cádiz lograron su pase a la siguiente ronda.



"Se suspende el partido de octavos de final de Copa del Rey Betis-Sevilla", anunciaron los dos equipos y la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la agresión a Jordan y estar detenido el juego en estadio Benito Villamarín durante varios minutos.



La decisión se ha tomado "por incidentes graves del público", según fuentes de la RFEF, que precisaron que la jueza de competición decidirá día y hora para la reanudación del encuentro.



Para ello se abren, según la prensa, tres escenarios que sería jugar a puerta cerrada, cerrar una parte de la grada o jugar en otro campo.



"La RFEF condena todo acto de violencia en los terrenos de juego", añadió la Federación en un mensaje en redes sociales.



El duelo fue detenido cuando faltaban seis minutos para el final de la primera parte y el marcador lucía un empate 1-1.



- Gol Olímpico de Fekir -

Hasta el momento de la suspensión del encuentro, el Betis estaba dominando con autoridad a un Sevilla plagado de bajas.



El argentino Alejandro "Papu" Gómez abrió el marcador para el Sevilla (35), pero cerca del descanso el francés Nabil Fekir igualó de gol olímpico en un córner directo (39), momento en que todo se precipitó.



Cuando los jugadores empezaban a dirigirse hacia el centro del campo tras el tanto del empate local, una barra lanzada desde la grada alcanzó a Joan Jordan en la cabeza.



El jugador fue atendido sobre el césped, pero pudo irse del campo por su propio pie sin que pareciera haber sufrido alguna herida de importancia.



Según la prensa española, Jordan fue evacuado a un hospital sólo por precaución.



Según mostraron las imágenes de televisión, el árbitro Ricardo Burgos Bengoechea recogió la barra, que parecía hecha de plástico, llevándola hacia la banda, donde habló con los responsable del estadio bético.



Poco después, los jugadores sevillistas se retiraban al vestuario, mientras algunos de sus rivales béticos esperaban sobre el terreno de juego la decisión sobre si continuar o suspender el encuentro.



Tras varios minutos, los jugadores del Betis salieron al campo para despedirse de su público, momento en que también se conoció la decisión de la suspensión del encuentro.



- "No a la violencia" -

"Lamentable. Me duele que un partido entre el Real Betis y el Sevilla FC haya tenido que acabar así... El deporte andaluz es pasión y deportividad. NO a la violencia de unos pocos. Todo mi rechazo", escribió en redes sociales, el presidente regional andaluz, Juanma Moreno.



A la espera de la reanudación de este encuentro entre el Betis y el Sevilla, otros equipos lograron su pase a cuartos de final de la Copa del Rey.



El Rayo Vallecano se metió en la siguiente fase del torneo del KO tras remontar e imponerse 2-1 al Girona (2ª división).



El Girona se adelantó con un tanto del colombiano Bernardo Espinosa (26), pero un doblete de Sergi Guardiola (45, 48) dio la vuelta al encuentro.



El Cádiz también sufrió para imponerse en los penales 4-2 al Sporting de Gijón (2ª división) tras acabar 0-0 al término de los 90 minutos y la prórroga.



Con la eliminación del Sporting, la división de plata del fútbol español se queda sin representantes en el torneo del KO.



En el otro duelo entre clubes de Primera División, el Mallorca se metió en cuartos tras ganar 2-1 al Espanyol.



El japonés Take Kubo abrió el marcador de falta directa (32), Abdón Prats hizo el 2-0 de cabeza al saque de un córner (60) y Javier Puado recortó distancias para el Espanyol (62) haciendo el 2-1, que mete al Mallorca en la siguiente ronda del torneo del KO.

