Alejandro Cabra Hernandez

El arranque de la eliminatoria suramericana, después de cuatro jornadas, generó más dudas que certezas en la producción futbolística de la Selección Colombia, que extravió su camino a Catar 2022.



Cuatro puntos de 12 posibles, seis goles a favor y once en contra, son los pobres números que Carlos Queiroz ha mostrado en el inicio del objetivo que es llegar a la próxima cita mundialista.



El portugués asumió la dirección técnica del cuadro nacional en febrero de 2019 y en su primer gran compromiso con Colombia en la Copa América no pasó de los cuartos de final.

Tras la debacle vivida este martes en Quito, la preocupación aumenta porque el andar del combinado nacional no promete un buen futuro.



Aunque toda la responsabilidad no recae en el estratega luso —los jugadores tienen una alta cuota de responsabilidad—, todos los focos apuntan a Queiroz como el gran culpable de la mala hora del seleccionado nacional.



La prensa deportiva y entrenadores le pasaron factura a Queiroz y algunas voces incluso hablan de dar un timonazo cuando estamos a cuatro meses de las próximas jornadas.



“Un DT confundido, un grupo de jugadores confundidos, una forma de jugar que nada tiene que ver nuestra idiosincrasia. Evolucionar no es dejar a un lado tu esencia de juego. Queiroz no es el DT para Colombia, eso es claro”, comentó Pacho Vélez de Espn.



En ese misma línea, el comentarista de RCN Radio Carlos Antonio Vélez publicó en sus redes sociales: “Partido y resultado saca técnico y saca jugadores... juego anormal, sospechoso y raro. Se les notó el freno de mano. Hay mucho jugador afectado porque se les acabó la joda y la zona de confort. Ese era el riesgo si venía alguien exigente, listo. Que se vaya el Míster, pero no solo”.



Por su parte, Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez, extécnico de Colombia, expresó que “respeto a Queiroz, pero no conoce a los jugadores colombianos, no conoce el fútbol nuestro, no conoce la eliminatoria suramericana y no vive en Colombia”.



César Augusto Londoño, del Canal Win, argumentó sobre Colombia que “Queiroz ha mostrado más desespero que claridad, ha manejado mal los partidos, utiliza mal los jugadores y no ha logrado darle orden al equipo”.

Al rechazo de la prensa se une el de los hinchas de la Selección Colombia, que en redes sociales mostraron su disgusto con el portugués tras dos humillantes resultados ante Uruguay y Ecuador.



De esa manera, 'Queiroz' se convirtió en la principal tendencia y le siguieron 'Pekerman' y el hashtag 'Vergüenza Nacional', pues muchos hinchas añoran el proceso del DT anterior, con el que se logró clasificar a dos mundiales de forma consecutiva.

"Queiroz desconoce a los rivales", así empieza la argumentación de @pinocalad sobre lo que acaba de pasar en Quito. pic.twitter.com/TBNjn849hU — Somos La Titular (@somoslatitular) November 17, 2020