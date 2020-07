¿Empezarán en septiembre las eliminatorias suramericanas hacia el Mundial de Catar? 

Daniel Molina Durango

El campanazo de alerta lo dio hace unos días el chileno Arturo Vidal, y la semana pasada lo ratificó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, sobre las enormes dudas que hay en cuanto al inicio de las eliminatorias mundialistas para septiembre.



La forma como ha crecido el coronavirus en la región tiene pensando a muchos de los actores principales si en realidad están dadas las condiciones para hacer rodar el balón en un poco más de dos meses.

“Es complicado por lo que está pasando en Suramérica. Hay que ir con calma y después pensar fríamente si se puede jugar o no. Lo importante son las vidas que están en juego”, dijo Arturo Vidal a la prensa chilena, sobre esa posibilidad.



Jefferson Lerma, jugador de Selección Colombia, también le había dicho a El País que era mejor esperar el avance de la situación.



“Hablan de empezar en septiembre, pero es un poco difícil porque se está dependiendo de cómo estén los países con el coronavirus para ese mes. He escuchado que Colombia va a abrir vuelos en septiembre, otros lo harán más tarde, entonces ahí depende de cómo sigan las cosas”, expresó el volante vallecaucano.



En igual sentido se pronunció otro titular de la Selección Colombia, Wílmar Barrios, al decir que es conveniente dar un margen de espera para ver cómo sigue el coronavirus.



“Esperemos a ver qué pasa, todo depende del coronavirus y de lo que digan los gobiernos. Por ahora hay jugadores que en sus ligas no han empezado el torneo, otros ya lo iniciaron y unos más están por empezar”, declaró el cartagenero.



Uno de los secretarios de la Conmebol, Gonzalo Belloso, ve complicado el pronto inicio del certamen.



“A título personal lo de septiembre lo veo difícil, porque seguramente se podrá jugar al fútbol, pero será complicado el traslado de un continente a otro. Pero Fifa nos pidió tiempo para plantear esa posibilidad”, dijo Belloso.



Entre tanto, para el técnico de la Selección Perú, el argentino Ricardo Gareca, hay que estar preparados de todas maneras si el camino al Mundial de Catar 2022 arranca en septiembre.



“Tenemos que estar preparados. Nadie quiere pasar sobre los protocolos, pero imagínense que la Fifa dice que hay comenzar todo. La Conmebol comenzará con las eliminatorias y tenemos que contar con jugadores del torneo local porque podemos tener problemas con los aviones o que haya jugadores que no estén en sus equipos”, expresó el estratega argentino.

Barranquilla, en duda

En este juego de incertidumbre entró la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien puso en duda a Barranquilla, casa habitual de la Selección, como sede para los encuentros de local por lo menos para este año.



Noguera considera que en su región el coronavirus está disparado y que por esa razón no hay que pensar ahora en eventos de gran magnitud.

“Con la foto de hoy, es un imposible. Si seguimos creciendo así, es un imposible. No podemos promover ese tipo de eventos masivos exponiendo a nuestra gente. Sin embargo, esta pandemia cambia todos los días. Ahora es muy difícil hacer planes de mediano y largo plazo porque esto va cambiando”, expresó Noguera.



La honradez de la Gobernadora de inmediato despertó el interés de otras ciudades, como Cali, que se postuló para acoger a la Selección en caso de que Barranquilla no pueda.



Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre la alerta que hay en Barranquilla, y mucho menos por las opciones que deba manejar en caso de que la casa natural del combinado nacional esta vez no pueda abrir sus puertas.

La Fifa sigue firme

Y mientras jugadores, técnico y gobernadora ponen en duda la realización de la eliminatoria en septiembre, la Conmebol, a instancias de la Fifa, ratificó ese mes para comenzar el camino hacia el Mundial de Catar.



“Es una competencia Fifa y por lo tanto pertenece al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de este torneo clasificatorio. Hasta el momento, la fecha fijada para su celebración es septiembre en el formato previamente establecido”, explicó la Conmebol.



Queda esperar a ver el desarrollo del Covid-19 en la región para mirar si en realidad están dadas las condiciones para iniciar las eliminatorias.