Eliminatorias: Tras el bochorno, Brasil apunta a ampliar su récord ante un Perú esperanzado

Brasil tratará este jueves (7:30 p.m.) de sacudirse el bochorno que supuso la suspensión del superclásico con Argentina cuando reciba al esperanzado Perú en Recife y de paso ampliar su récord de victorias en el premundial sudamericano.



Las imágenes de los agentes sanitarios brasileños interrumpiendo el duelo contra su archirrival, el domingo en Sao Paulo, alejaron los focos del fútbol y los situaron sobre un clasificatorio ya golpeado por la pandemia y las negativas de clubes europeos a prestar jugadores.



Con varios interrogantes todavía por responder, empezando por el futuro del partido contra la Albiceleste, la 'Seleçao' pretende alargar su racha de siete victorias consecutivas en el camino hacia Catar-2022 ante los renacidos 'incas' de Ricardo Gareca.



Brasileños y peruanos chocarán, de no mediar otra sorpresa, en la Arena de Pernambuco, que no tendrá público.

- Alargar el récord -

Tras haber intercambiado golpes con la Argentina de Messi por apenas cinco minutos, la 'Canarinha', líder con 21 puntos, llega ligera de cargas físicas para el choque que cerrará la triple jornada del premundial sudamericano.



"Estábamos motivados para jugar contra Argentina, pero son situaciones inusuales. Hay que pasar la página, pensar en el entrenamiento, en la preparación del juego contra Perú", afirmó el lateral Danilo.



Tite y sus hombres enfrentarán al equipo con el que más se han batido desde que el entrenador asumió el mando de los pentacampeones en junio de 2016.



Desde entonces han sido siete choques, con seis victorias, todas en juegos oficiales, y un revés, en un amistoso en septiembre de 2019.



"A pesar de que ganamos la mayoría, siempre fueron juegos difíciles. Hay un rompecabezas táctico, porque además de que ellos son muy aguerridos tácticamente, son muy organizados, tienen jugadores de buen pie", agregó el zaguero de la Juventus de Italia.



El juego en Recife puede presentarse más apretado, pues el Brasil de Neymar sufre la ausencia de once jugadores de las ligas inglesa y rusa, varios de ellos titulares, que no fueron prestados por sus clubes para la jornada clasificatoria.



Además, el baluarte de la defensa, Marquinhos, suspendido contra Argentina, fue desconvocado porque la selección no obtuvo "garantías" disciplinarias de la FIFA para su presencia.



"Estamos intentando, de alguna forma, encontrar alternativas creativas", dijo Tite, al confirmar que repetirá la alineación que empezó contra Argentina, liderada por Neymar y los mediocampistas ofensivos Everton Ribeiro y Lucas Paquetá.

- Renacido, pero criticado -

Las ausencias dolorosas pueden afectar el objetivo brasileño de ampliar a ocho victorias seguidas el récord de mejor arranque en las eliminatorias sudamericanas.



El triunfo ante los peruanos, a falta de la mitad de la competición, los acerca considerablemente a Catar, en medio de cuestionamientos por su fútbol opaco.



Pero los incas avisan pelea y vienen motivados tras haber salido del fondo de la tabla.



"Estando a dos puntos del quinto lugar, me parece que no hay mucho análisis. Perú va a pelear mientras los números den", afirmó Gareca.



El empate con Uruguay (1-1) y la victoria contra Venezuela (1-0) en Lima los subieron a la séptima casilla, a dos unidades de Colombia, que ocupa el puesto de la repesca.



El resurgir, sin embargo, no embriagó de alegría a la selección peruana, que perdió al goleador Paolo Guerrero por acumulación de amarillas y ha sido atacada por fuego amigo.



El exinternacional Roberto Palacios cargó contra el equipo por haber perdido dos puntos contra los charrúas.



"¿Debimos ganar en casa? Sí, porque no hemos ganado hasta ahora", afirmó el "Chorri".



Sus palabras fueron tomadas como ofensas por varios jugadores, que tienen servida la chance de silenciar las críticas...aunque Brasil nunca ha perdido de local en una eliminatoria y la historia está a su favor.

Posibles alineaciones:

Brasil: Weverton - Danilo, Lucas Veríssimo, Eder Militao, Alex Sandro - Everton Ribeiro, Gerson, Casemiro, Lucas Paquetá - Neymar, Gabigol. DT: Tite.



Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López - Renato Yapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.



Árbitros: el colombiano Wilmar Roldán acompañado de sus compatriotas Alexander Guzmán y Wilmar Navarro en las bandas.