El viernes es el sorteo: Los peligrosos rivales que tendrían Italia y Portugal en la repesca

Italia y Portugal conocerán el viernes la ruta que les puede llevar a jugar el Mundial de Catar-2022, en el sorteo de la repesca de la zona europea, con la amenaza de un choque entre ellas, la Suecia de Ibrahimovic o la Polonia de Lewandowski.



En Zúrich la FIFA celebrará a la vez un sorteo de la repesca europea, programada a finales de marzo, pero también el sorteo de la repesca intercontinental, en junio, que cruzará a un equipo asiático, uno de América central y norte, un tercero de Surámerica y una selección de Oceanía.



En Europa se repartirán los tres últimos billetes entre 12 selecciones. Para viajar a Catar (21 noviembre-18 diciembre 2022) habrá que ganar uno de los tres mini torneos entre cuatro equipos, con semifinales y final a partido único. Un camino espinoso que no da margen al error.



La tensión explotó en el equipo italiano después de haberse proclamado campeón europeo en julio. De repente, la tensión por repetir el fracaso de 2017, cuando la Nazionale se quedó fuera del Mundial 2018 al caer en la repesca ante Suecia. Fue la primera vez en 60 años.



"De manera inconsciente, algo se bloqueó", reconoció el veterano defensa Leonardo Bonucci.



Segunda de su grupo tras Suiza, ahora Italia revive las pesadillas de hace cuatro años, encima con un formato más complicado que la tradicional eliminatoria ida-vuelta.



En Portugal los ánimos también están por los suelos, tras la derrota in extremis contra Serbia (2-1) que llevó a los balcánicos a Catar y a los lusos a la repesca.



La prensa portuguesa cargó las tintas contra el seleccionador Fernando Santos, incapaz de hacer jugar bien a un equipo de mucho talento, liderado por la leyenda Cristiano Ronaldo.



A favor de Portugal, su gran experiencia en repescas. Las superó en 2010 y 2014 para acceder al Mundial.



Tanto la última campeona europea como Portugal, la anterior (2016), tienen asegurado jugar en casa en semifinales, gracias a su estatus de equipos del primer bombo -cabezas de serie-. Pero sí pueden encontrarse en la final.



También en el primer bombo estará Suecia, cuartofinalista en Rusia-2018 pero decepcionante en la pasada Eurocopa al caer en octavos ante Ucrania, que no podrá contar en el primer partido con Ibrahimovic, sancionado por ver una amarilla ante España.



Polonia fía su suerte al superdotado Lewandowski, autor de ocho goles en las eliminatorias. Parte desde el segundo bombo, por lo que es un rival potencial de Italia o Portugal.



Completan el primer bombo Gales, que no juega un Mundial desde 1958, Rusia y Escocia.



Además de Polonia, en el segundo bombo están Austria, República Checa, Ucrania, Turquía y Macedonia del Norte.