El Uno a Uno de Colombia: Tesillo se destacó y Cuadrado ratificó su buen momento

El rendimiento de los jugadores de Colombia este domingo en Asunción no fue parejo.



Mientras unos se destacaron, otros desentonaron y eso terminó por afectar el nivel del equipo en general.



El Uno a Uno de los jugadores del combinado nacional en el empate 1-1 ante Paraguay en Asunción es el siguiente:



- David Ospina: tuvo un partido sin mucha exigencia porque fueron pocos los remates directos de Paraguay. En el gol nada pudo hacer.



- Stefan Medina: regresó a la titular después de una fecha de sanción, pero su nivel no fue tan alto como se esperaba. Varias veces pasó al ataque y fue rueda de auxilio. Defensivamente ganó unas y perdió otras.



- Dávinson Sánchez: tuvo algunos parpadeos defensivos que llevaron peligro al arco de David Ospina. En el gol paraguayo está comprometido por la forma fácil como lo eludió Romero. Después se desquitó al salvar un gol cantado de Paraguay.



- Óscar Murillo: también está comprometido en el gol del local porque se dejó madrugar de Sanabria. Esta vez no fue tan efectivo como lo fue en La Paz.



- William Tesillo: si en anteriores partidos se le cuestionó, en este hay que decir que fue de los destacados en Colombia. Estuvo fino en marca y aportó salida por su sector.



- Wilmar Barrios: le tocó multiplicarse en el medio para evitar que Paraguay se armara desde esa zona. Le perdonaron la roja finalizando el primer tiempo.



- Matheus Uribe: comenzó bien, ayudando en marca en el medio y mostrándose como opción ofensiva, pero luego se cansó y no tuvo el rendimiento del inicio. Fue relevado.



- Juan G. Cuadrado: es el organizador del juego colombiano, se muestra por todos los sectores y es quien inicia casi todas las jugadas ofensivas. Hizo un gol de penal y tuvo otras opciones de anotar.



- Luis Sinisterra: era su primer gran partido con la Selección; le tocó hacer un trabajo de sacrificio por izquierda y ese desgaste le impedía llegar bien a posición de ataque.



- Rafael Santos Borré: tuvo movilidad y se asoció bien con sus compañeros, pero se le vio jugando lejos del área rival. Fue relevado.



- Miguel A. Borja: corrió y luchó cada balón con los zagueros paraguayos. Tuvo una opción clara con un remate que dio en uno de los verticales. Al final se cansó y por eso fue relevado.



- Roger Martínez: entró por Borré y le dieron la orden de jugar por derecha. No pesó en el partido porque se le vio lento.



- Radamel Falcao García: el 'Tigre' entró con ganas, moviéndose por todo el frente de ataque y bajando hasta el medio para entrar en el circuito futbolístico.