El sueño de Catar-2022 para Chile descansa en la vigencia de Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Juan Carlos Pamo

Protagonistas de los dos títulos de Copa América (2015 y 2016) y trece años después de su debut con Chile, Arturo Vidal y Alexis Sánchez siguen siendo los pilares en los que se apoya el sueño de la 'Roja' de llegar al Mundial de Catar-2022.



Curtidos en las mejores ligas del mundo y figuras indiscutibles en el once de la selección chilena, el 'Niño maravilla' y el 'Rey Arturo' siguen vigentes sobre el césped y todavía sin un heredero que aguante el peso de sus coronas, como quedó patente en el arranque de las eliminatorias sudamericanas para la cita mundialista.



Chile cayó el pasado jueves 2-1 ante Uruguay en Montevideo y cedió un empate 2-2 este martes frente a Colombia en casa, presentaciones en las que destacaron los hijos predilectos de una generación dorada que consiguió los únicos entorchados internacionales del país y que se agota sin encontrar recambio.



El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, llegó en 2018 para poner en marcha el rejuvenecimiento de un grupo encabezado, además de por los dos jugadores del Inter de Milán italiano, por el arquero Claudio Bravo (Betis/España) y el defensa central Gary Medel (Bolonia/Italia).



Ni el guardameta ni el zaguero estuvieron en la convocatoria de esta fecha FIFA por lesión y el momento para que los jóvenes dieran un paso al frente era idóneo.



Sin figuras jóvenes capaces de compartir el peso de la responsabilidad en la 'Roja', Vidal (33 años) y Sánchez (31) volvieron, por enésima vez, a tirar del carro en faceta ofensiva. El delantero anotó un gol ante Uruguay y otro ante Colombia, y Vidal otro frente a los cafeteros.



Sin embargo, el equipo no pudo mantener los marcadores favorables y terminaron sucumbiendo ante sus rivales en los descuentos de ambos partidos por falta de consistencia defensiva.



"Tenemos que tener más experiencia en ese sentido. Hemos hecho un buen trabajo hoy pero en esos puntos finales tenemos que estar más juntitos y no nos puede pasar esto. Nos pasó con Uruguay y nos vuelve a pasar y nos deja con un gusto amargo", indicó Sánchez al término del partido frente a Colombia, y apeló a la necesidad de "avanzar rápido" con el recambio "porque el tiempo no espera".



Declaraciones que su propio compañero y uno de esos posibles predecesores, el joven defensa de 26 años, Paulo Díaz, (River Plate/Argentina), criticó: "No sé qué estará viendo Alexis (Sánchez). Hay muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos en eliminatorias y lo han hecho bien", destacó.



Pese a las discrepancias entre jóvenes y veteranos y la realidad de que el cambio generacional se está demorando más de lo esperado, las siete bajas de Chile en los dos partidos obligaron a Rueda a alinear jugadores en desarrollo. Entre ellos los aplausos cayeron sobre el central Francisco Sierralta (Watford/Inglaterra) y el arquero Brayan Cortés (Colo Colo).



De 23 y 25 años de edad, respectivamente, ambos son los nombres propios que prensa y afición destacan entre los futbolistas incipientes.

Sierralta secó al intratable Luis Suárez en el partido ante Uruguay, tarea siempre complicada, y Cortés -tercer portero de Chile- defendió los palos locales frente a Colombia tras la ausencia de Bravo en la convocatoria y la baja de última hora de Gabriel Arias (Racing/Argentina) a horas de enfrentar a la 'Tricolor'.



El defensa destacó en su marcaje al máximo goleador de la historia de la 'Celeste', y lidió con coraje con las arremetidas de Luis Muriel, Duván Zapata y James Rodríguez en el segundo partido, en una defensa de circunstancia en la que suplía al 'Pitbull' Medel.



Cortés se ganó a gritos los guantes, literalmente, sin parar de colocar al equipo y animar a sus compañeros cada minuto del partido, además de mostrar un juego con los pies que recordó a la característica tarea que realiza Bravo para dar fluidez a la salida de balón.



Cuando llegue 2022 y si Chile clasifica al Mundial de Catar, serán estos jugadores los que tengan que asumir la responsabilidad de liderar un equipo en el que, para entonces, con Vidal con 35 años y Sánchez con 33, harán falta futbolistas que den un paso al frente para concretar el relevo.