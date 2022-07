El símbolo de la resiliencia: El danés Christian Eriksen firma tres años con el Manchester United

El mediocampista internacional danés Christian Eriksen (30 años), libre de todo contrato, se comprometió por tres temporadas con el Manchester United, anunció el equipo inglés este viernes.



"El Manchester United tiene el placer de confirmar que Christian Eriksen se une al club, firmando un contrato hasta 2025", explicaron los 'Red Devils' en su comunicado sobre la llegada del jugador que en junio de 2021 sufrió una parada cardíaca en pleno partido de la Eurocopa.



Desde finales de febrero, Eriksen regresó a los terrenos de juego, con un desfibrilador cardíaco interno.



En el momento de su parada cardíaca con la selección de Dinamarca, Eriksen militaba en el Inter de Milán, pero la reglamentación italiana no le permite jugar con un desfibrilador.



Firmó entonces por seis meses con el Brentford inglés, al que ayudó a mantenerse en la Premier League, marcando un gol y dando cuatro asistencias, en once partidos disputados.



"El Manchester United es un club especial y estoy deseando debutar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford en numerosas ocasiones, pero hacerlo con la camiseta roja del United será un sentimiento increíble", comentó el jugador.



Eriksen se unirá a sus nuevos compañeros en Australia, donde el Manchester United está realizando una gira de pretemporada, en la que goleó 4-1 este viernes al Melbourne Victory.