El relato de un hincha caleño que presenció el gol de Rincón a Alemania hace treinta años

Mi nombre es Gilberto Hernán Zapata Bonilla, soy caleño, abogado penalista de la Universidad Santiago, tengo 64 años y hace treinta presencié, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, el empate 1-1 de la Selección Colombia frente a Alemania.



Puedo decir que esa fue una experiencia inolvidable. Colombia volvía a un Mundial después de lo que había sido su participación en la edición de Chile 1962, que fue cuando empatamos 4-4 contra la antigua Unión Soviética con el gol olímpico de Marcos Coll.



Recuerdo que, de niño, con siete u ocho años, escuché con mi papá esas transmisiones de Carlos Arturo Rueda desde Arica, Chile, donde jugamos nuestros primera Copa del Mundo, y desde ese momento pensé que quería estar en una cita orbital. Además, siempre me interesó el deporte, de hecho, alcancé a ser comentarista en los Juegos Panamericanos de 1971, en Cali.



Recuerdo que cuando se dio esa clasificación a Italia 90, Belisario Marín (agente de turismo) empezó a organizar varias idas desde Medellín, Bogotá y Cali. El grupo de caleños, en el que estaba yo, era muy animado, todos con las camisetas de la Selección y con banderas.



Don Gilberto aún conserva la boleta del 19 de junio de 1990. Especial para El País

Nosotros nos hospedamos en la ciudad de Rímini, y el día del partido pegamos para Milán. Fuimos entrando al estadio gritando “Colombia, Colombia, Colombia” y subiendo varias rampas hasta que por fin nos ubicamos sin ningún problema.



Durante todo el partido yo tuve mucho malgenio con la Gambeta Estrada, que se comió tres o cuatro opciones de gol. Y luego llegó la anotación de Alemania. Yo había viajado con un ingeniero civil y recuerdo que él se acongojó mucho después de eso y en los últimos minutos del partido se puso de rodillas.



Entonces vino ese gol de Rincón y eso fue una locura magistral. Fue inolvidable porque todos los que estábamos en la tribuna nos abrazamos y salimos de ese estadio como si Colombia hubiera sido campeón del mundo.



Hace poco, cuando vi que el Gol Caracol transmitió el partido treinta años después, fui hacia un viejo álbum de viajes que tengo y allí vi las fotos que tengo de ese momento y también la foto de ese partido, que tengo pegada, no la saco de allí porque de pronto se me daña, pero ahí dice clarito: 19 de junio de 1990, partido Colombia Vs. Alemania.



¡Esa boleta hoy en día vale plata! Pero yo no la vendo, porque mantengo cristalino ese sentimiento por mi Selección Colombia.