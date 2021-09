El PSG y Messi arrancan a medio gas en Champions, Real Madrid y City ganan

El París Saint-Germain de Lionel Messi empezó su camino en la Liga de Campeones 2021-2022 con un empate decepcionante 1-1 en Brujas, este miércoles en una primera jornada de la fase de grupos en la que Real Madrid, Liverpool y Manchester City sí arrancaron con triunfos.



Gran parte de las miradas se dirigían a Flandes, en el oeste de Bélgica, donde Messi disputó su primer partido como titular con el PSG y su primer encuentro en la Liga de Campeones con unos colores que no eran los del Barcelona.



Era también la primera vez que un once del PSG incluía a su nuevo tridente ofensivo Messi-Neymar-Kylian Mbappé. Pero el resultado no estuvo a la altura de las expectativas.



Fue el español Ander Herrera el que abrió el marcador para el París SG (15), rematando un centro del joven astro francés, mientras que por el Brujas empató su capitán Hans Vanaken (27), poco antes de la pausa.



En el otro partido del grupo A de la Liga de Campeones, el Manchester City, derrotó al RB Leipzig por un espectacular 6-3, con lo que el equipo de Pep Guardiola se convierte en el primer líder de la llave con 3 puntos, por 1 de PSG y Brujas, cerrando los alemanes sin puntos.



Los tantos del City, subcampeón del torneo la pasada temporada, llegaron por medio del neerlandés Nathan Aké (16), el francés Nordi Mukiele (28 en contra), el argelino Riyad Mahrez (45+2 de penal), Jack Grealish (56), el portugués Joao Cancelo (75) y el brasileño Gabriel Jesus (85). Los tres del Leipzig fueron conseguidos por el francés Christopher Nkunku (42, 51, 73).



En otro de los partidos más atractivos del día, el Real Madrid, el equipo que ostenta el récord de títulos de campeón de Europa (13), consiguió un triunfo agónico en el estadio Giuseppe Meazza ante el campeón de Italia, el Inter de Milán (1 a 0), gracias a un tanto del brasileño Rodrygo (89).



También con victoria empezó el Liverpool, con un emocionante 3-2 en Anfield ante el AC Milan, un histórico que llevaba siete años sin disputar la Liga de Campeones.



Un tanto en contra de Fikayo Tomori (9), el egipcio Mohamed Salah (49) y Jordan Henderson (69) marcaron para los 'Reds'. Los 'rossoneri' se habían puesto por delante poco antes del descanso gracias a las dianas de Ante Rebic (42) y el español Brahim Díaz (44).