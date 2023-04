El PSG suma una nueva derrota ante el Lyon por la liga de Francia y agudiza su crisis de resultados

El París Saint-Germain sumó su segunda derrota consecutiva en el Parque de los Príncipes, este domingo ante el Lyon (1-0), en un duelo en el que Lionel Messi fue abucheado en los prolegómenos.



Tras caer con el Rennes (2-0) en la jornada precedente, el campeón francés lo hizo esta vez con un gol de Bradley Barcola (minuto 56), en un duelo en el que el delantero visitante Alexandre Lacazette falló un penal en la primera parte (39).



Con su derrota el PSG tiene solo seis puntos de ventaja sobre el Lens (2º), al que recibirá el 15 de abril, y sobre el Marsella (3º).



Messi fue silbado y abucheado por un sector de ultras del París Saint-Germain en el momento en el que el 'speaker' recitaba la composición de los equipos, mientras otra parte de aficionados respondía con gritos de "¡Messi, Messi!" para intentar contrarrestar.



Algo antes, el número 30 de los parisinos había sido sonoramente abucheado, a una hora del inicio del encuentro. Fue cuando la emisión prepartido de PSGTV, difundida en los videomarcadores del estadio, avanzó la composición de Christophe Galtier para el partido.



En el resto de partidos del domingo el Mónaco (4º) remontó en la segunda parte para terminar ganando 4-3 al Estrasburgo (16º), con lo que pudo acercarse a tres puntos del podio, que marca el Marsella (3º).



El viernes, en el partido que abrió la jornada, el Marsella había tropezado en casa al empatar 1-1 con el Montpellier. El Mónaco no dejó pasar la oportunidad para tomar impulso en la lucha por el tercer puesto, clave en Francia porque es el último que clasifica a la próxima Liga de Campeones.



Pese a que el brasileño Vanderson adelantó al Mónaco en el minuto 19, el sudafricano Lebo Mothiba (32) y un tanto contra del chileno Guillermo Maripán (41) permitieron a los alsacianos ponerse con ventaja antes del descanso en el estadio Louis II.



En la segunda mitad, el equipo del Principado reaccionó y dio la vuelta al partido con las dianas sucesivas de Eliesse Ben Seghir (54), Edan Diop (58) y Youssouf Fofana (65). Ese último fue luego expulsado, en el 78.



Con superioridad numérica, el Estrasburgo acortó a 4-3 en el descuento final con un gol de Habib Diallo, pero ya sin tiempo para buscar realmente el empate.



En el resto de partidos del domingo destacó el amplio triunfo del Reims (7º) por 3 a 0 en Nantes (14º), con un doblete de Alexis Flips.



No jugó ese partido el defensa Joauen Hadjam, del Nantes, debido a que no quería suspender el ayuno del ramadán, según explicó su entrenador Antoine Kombouaré.



El Brest (15º) se alejó del peligro con una victoria 3-1 sobre el Toulouse (13º) y el Clermont (12º) complicó todavía más al Ajaccio (19º) al superarle 2-1. Los dos tantos del Clermont fueron conseguidos de penal por Grejohn Kyei y el último de ellos fue ya en el 90+3.



El colista Angers (20º) sumó un punto (1-1) ante el Niza (8º), pero con apenas 11 puntos y a quince de la zona de salvación su salvación parece casi imposible.