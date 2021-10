El ‘plan Colombia’ en Montevideo: la 'tricolor' visita mañana a Uruguay por Eliminatorias (análisis)

La Selección Colombia empieza mañana una serie de tres partidos clave para allanar su camino hacia el Mundial de Catar 2022, y cuyo primer escollo será Uruguay en Montevideo.



Los charrúas están por encima de los colombianos dos casillas, en la tercera posición con 15 unidades, con dos puntos de diferencia, lo que significa que el conjunto de Reinaldo Rueda deberá, por lo menos, sumar un punto para impedir que la ventaja sea más amplia.



Sumar en Montevideo este jueves (6:00 de la tarde, hora colombiana) será necesario, teniendo en cuenta que en el calendario de la Tricolor, en esta triple jornada de octubre, se vienen Brasil, el domingo, y Ecuador, el martes, ambos duelos en Barranquilla.



Brasil es el líder absoluto de las eliminatorias, con 24 puntos, y Ecuador es cuarto con las mismas 13 unidades de Colombia, pero con mejor diferencia de goles.



El equipo de Rueda no podrá contar con su goleador en las clasificatorias, Miguel Ángel Borja, por una lesión en su tobillo izquierdo, pero dispone de otros jugadores que podrían plantarle cara a Uruguay en Montevideo, una plaza en la que no gana Colombia desde 1973, en el marco de las eliminatorias hacia Alemania 74.



¿Qué debe hacer la Tricolor en territorio charrúa? Invitamos cinco analistas para que nos den sus conceptos sobre dos preguntas esenciales.



‘Piscis’ Restrepo apuesta por un golpe emocional

1. La parte emocional es clave y sería bueno ganar en Montevideo ante Uruguay para los juegos que vienen contra Brasil y Ecuador. Colombia debe seguir afianzando la seguridad defensiva y luego buscar el desarrollo del juego, con equilibrio, sin desesperarse.



2. Hay jugadores que han sido clave dentro de la idea de Reinaldo, como Barrios, Uribe, Díaz y Cuadrado. Tras no estar Borja, se puede salir con Quintero como enganche y jugar adelante con Duván Zapata en primera instancia por su condición física.



“De tú a tú y con Falcao”: Campo Elías Terán

1. Es un error pensar que a Uruguay hay que jugarle a la uruguaya en Montevideo. Colombia tiene que jugar a la colombiana, no pelear el partido, y hacerlo con carácter, de tú a tú, salir a ganar.



2. El mediocampo debe tener a Uribe y Barrios en la contención, y Colombia tiene una línea ofensiva que genera temor a los rivales: Díaz y Cuadrado tienen que estar por los extremos, y me la jugaría desde el arranque con Falcao como hombre en punta. Y como complemento, a Quintero, si está, o Roger.



“Hay que tener la pelota”: Álex Escobar

1. Colombia debe aplicar la misma estrategia, con la tenencia de la pelota, porque tiene una gran variedad de jugadores importantes, con experiencia. Uruguay es un rival complicado, pero se le puede hacer partido.



2. En la mitad debe haber un esquema de cuatro con Barrios y Uribe, Cuadrado por derecha, Díaz por izquierda. Y adelante, Borré, que ha hecho un gran trabajo de mediapunta, y el delantero definido debe ser Duván, clave para el desgaste y el juego aéreo en defensa y ataque.



Jugaría con el ‘Tigre’ y Duván: Óscar Rentería

1. Jugar en Montevideo siempre será una tarea difícil, y más ahora, cuando el equipo de Tabárez necesita los tres puntos porque considera a Colombia un rival directo. Colombia debe evitar la creación de los uruguayos desde el mediocampo, pero sin meterse atrás. Debe evitar le fútbol aéreo de Cavani y Suárez.



2. Lo ideal sería tener en el mediocampo una línea de cuatro con Cuadrado y Díaz para reforzar la marca, pero también para atacar. Barrios y Mateus por dentro. Y adelante, fijo, Zapata, y el otro, Falcao.



“Que no levanten la pelota”: Eduardo Lara

1. Sabemos del potencial de los uruguayos y que hace muchos años no sacamos resultados en Montevideo, pero Reinaldo es un hombre inteligente, evitará que Uruguay levante la pelota, hay que obligarlos a jugar por dentro, porque tenemos jugadores con más calidad técnica, y debemos generar sorpresas con el contragolpe.



2. Es el profesor Rueda quien debe alinear los jugadores, pero Colombia tiene de dónde escoger hombres clave en el medio y el ataque.