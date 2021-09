'El Pato' Fillol, campeón con Argentina en el Mundial de 1978, internado por Covid

El exarquero argentino Ubaldo Fillol, de 71 años y campeón mundial en Argentina-1978, informó que fue internado por precaución en un centro de salud de Buenos Aires el lunes, una semana después de contraer covid.



"Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde [del lunes] me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión", tuiteó el exfutbolista.



'El Pato' Fillol había dado positivo de coronavirus hace una semana y había dicho que permanecería en su casa de San Miguel del Monte (100 km al sur de la capital) hasta recibir el alta, pero ante las complicaciones fue hospitalizado en el sanatorio Finocchietto de Buenos Aires.



"Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho", agregó.



Considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, llegó a la selección en 1974 y fue el arquero del equipo dirigido por César Luis Menotti que alzó la Copa del Mundo en 1978. Vistió la casaca albiceleste hasta la clasificación a México-1986, aunque finalmente no fue convocado a aquella cita mundialista.



En el fútbol argentino, fue emblema del River Plate de la década del 1970, con siete títulos: el Metropolitano de 1975, 1977, 1979, 1980 y los torneos Nacionales de 1975,1979 y 1981.



Tras un breve paso por Argentinos Juniors, jugó en Flamengo de Brasil entre 1983 y 1985, año que pasó al Atlético de Madrid. Dos años después regresó a Racing Club, donde ya había jugado en 1972. En 1990, a los 40 años se retiró atajando para Vélez Sarsfield.