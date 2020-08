El París SG gana la Copa de la Liga de Francia en los penales ante el Lyon

Juan Carlos Pamo

Una parada de Keylor Navas en la tanda de penales decisiva (6-5 tras empate 0-0) permitió al París Saint-Germain imponerse en la final de la Copa de la Liga al Lyon, este viernes en el Stade de France.



Después de que cada equipo anotara sus cinco lanzamientos, el arquero costarricense detuvo el tiro del burkinés Bertrand Traoré. El español Pablo Sarabia anotó para el equipo de París a continuación, para dar el título a los suyos.



Con este trofeo, el PSG hace pleno en esta temporada 2019-2020 en las competiciones francesas. Ganó en agosto el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), en abril fue designado vencedor de la Ligue 1, que no pudo terminar por la pandemia del nuevo coronavirus, y el viernes de la pasada semana había conquistado la Copa de Francia, superando 1-0 al Saint-Etienne, en otra final también jugada en el Stade de France de Saint-Denis (norte de París).



Con este nuevo éxito, el PSG afrontará con la confianza reforzada su gran desafío del curso, la 'Final 8' de la Liga de Campeones, donde el 12 de agosto se medirá al Atalanta en Lisboa, en cuartos de final.

El París SG fue el primer campeón de la historia de la Copa de la Liga, en 1995, y ha sido también el último, ya que esta competición, la tercera en importancia hasta ahora en el fútbol francés, se despide este 2020.



En el palmarés histórico, el PSG ha liderado con un total de 9 títulos, con gran ventaja sobre los siguientes, Burdeos y Marsella, con tres cada uno. El Lyon fue únicamente campeón en una ocasión, en 2001.



El conjunto lionés, séptimo en la última liga francesa, no gana un título desde la Copa de Francia de 2012, pero su desilusión de este viernes tiene una consecuencia negativa añadida: no poder obtener una plaza para la próxima Europa League.