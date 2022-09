El otro partido de Irán: Selección se vistió de negro para protestar contra las represiones

Las protestas que han estallado en Irán, podrían afectar el desempeño de la selección de fútbol en el Mundial, con rumores de divisiones en la plantilla, publicaciones en redes sociales que desaparecen y exleyendas mostrando su apoyo a las manifestaciones.



El combinado se prepara para una batalla en la llave B de Catar, tan competitiva como cargada políticamente, en el que tendrán que enfrentarse a Estados Unidos, Inglaterra y Gales en el intento de superar la fase de grupos por primera vez.



Pero las protestas que han agitado Irán desde la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini después de su arresto por la policía de la moral han destapado preguntas incómodas para el equipo, con una influencia enorme en un país loco por el fútbol.



Durante las últimas horas, el atacante Sardar Azmoun, estrella de la selección y jugador del Bayer Leverkusen en la Bundesliga, ha estado sometido a un escrutinio enorme. En un inicio, pareció alegar una orden de silencio impuesta al equipo para no expresarse al respecto de la brutal represión de las autoridades en su país, pero después dio marcha atrás y matizó sus declaraciones.



Le puede interesar: Irán amenaza a famosos y medios que cuestionan muerte de la joven Mahsa Amini



Mientras tanto, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol iraní, el ya retirado Ali Karimi, se convirtió en un héroe para muchos de los manifestantes en Irán, al apoyar enfáticamente las protestas.



Los ecos de las protestas alcanzaron el martes el amistoso de Irán contra Senegal, disputado en Viena como preparación del Mundial. Manifestantes fuera del estadio cantaron consignas contra la república islámica y corearon los nombres de Karimi y Azmoun.



"Estamos aquí para suplicar (a la selección): por favor, apoyadnos en vez de estar contra nosotros", dijo Mehran Mostaed, uno de los organizadores de la protesta.



Los jugadores se vistieron de negro y se negaron a celebrar los goles por lo que está sucediendo en su país.

Los jugadores de la selección de Irán se vistieron de negro para tapar el logo del régimen y se negaron a festejar los goles, en solidaridad con la lucha en su país. La dictadura advirtió que los deportistas que se manifiesten serían expulsados del equipo. pic.twitter.com/5GAEzAiK1r — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 28, 2022

Publicación eliminada

Azmoun arrancó el partido desde el banquillo, alimentando los rumores de que podía haber sido apartado. Sin embargo, entro en el segundo tiempo y anotó un gol con un cabezazo perfecto, para satisfacción del seleccionador portugués Carlos Queiroz.



Blogueros iraníes difundieron estos días capturas de pantalla de un post en Instagram de Azmoun diciendo que debido a "normas restrictivas (...) no pude decir nada".



Pero añadió que no podía querdarse en silencio ante la represión contra las protestas que, según los activistas, se ha saldado ya con la muerte de 75 personas.



"¡Esto nunca será borrado de vuestras conciencias!¡Qué vergüenza!", escribió. La publicación fue borrada y todo el contenido de su cuenta de Instagram, seguida por cerca de cinco millones de personas, desapareció durante días.



Pero después del partido contra Senegal, la cuenta de Azmoun de Instagram volvió a la actividad y pidió perdón por su publicación anterior.



"No estuve bajo presión para escribir o para borrar la historia de Instagram", dijo, añadiendo que "no hay división en el equipo".



Exleyendas apoyan

El futbolista retirado Ali Karimi, ha publicado de manera repetida en Instagram y Twitter su apoyo a las protestas, diciendo que ni siquiera el agua sagrada podría "limpiar esta desgracia".



"Como la gente común de mi tierra, no estoy buscando un cargo o una posición", dijo. "Solo miro por la paz, el confort y bienestar de la gente".



Estas publicaciones llevaron a la agencia de noticias iraní Fars a publicar un artículo en el que pedían su arresto, mientras que se ha sugerido que sus propiedades en Irán podrían ser incautadas.



El defensa internacional Majid Hosseini, que juega en el Kayserispor turco, y el mediocampista internacional Saeid Ezatolahi, cedido por el danés Vejle BK al catarí Al Gharafa, han publicado mensajes contra la represión en Instagram.



Otras leyendas han replicado su postura en publicaciones también en Instagram.



Mehdi Mahdavikia, que jugó durante cuatro años en la Bundesliga alemana, acusó a las autoridades de "ignorar a las personas" mientras que Ali Daei, legendario delantero y estrella en el Mundial Francia-98, dijo que el regimen tendría que "resolver los problemas de los iraníes en lugar de utilizar la represión, la violencia y los arrestos".