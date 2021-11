El Napoli sufrió susto con Opsina y su primera derrota en la temporada ante el Inter 

En medio del partido entre Inter vs. Napoli, se presentó un choque entre el guardameta colombiano David Ospina y el delantero Dzeko por uns disputa del balón.



El choque hizo que Dzeko cayera al suelo de inmediato con mucho dolor, sin embargo, Ospina había alcanzado a caer de pie y estaba consciente pero en pocos segundos se desplomó al suelo en el que perdió la consciencia solo por un momento.



Ambos jugadores fueron revisados por los médicos y continuaron con el encuentro.





CAYO EL INVICTO DEL NAPOLI​



El Inter de Milán derrotó por 3-2 este domingo al Nápoles, infligiendo al líder de la Serie A su primera derrota de la temporada en el campeonato italiano, por lo que deja de ser el último equipo imbatido en las cinco grandes ligas europeas.



Piotr Zielinski adelantó a los napolitanos (17), pero dieron al vuelta al marcador Hakan Calhanoglu (25 de penal), Ivan Perisic (44) y Lautaro Martínez (61), mientras que Dries Mertens (79) anotó el segundo de los visitantes, que dio emoción al final del partido.



"Era un partido muy importante para nosotros de cara a la clasificación", admitió Lautaro Martínez al canal DAZN.



"Hemos jugado bien, pero otra vez el resultado es demasiado corto para nosotros, aunque hoy jugamos con intensidad y carácter", añadió el delantero argentino.



Con este resultado, el Inter suma 28 puntos y se coloca a cuatro de la dupla que lidera la tabla, Nápoles y AC Milan, que el sábado también sufrió la primera derrota de la temporada (4-3 contra la Fiorentina).



La derrota de los colíderes da un nuevo impulso a la Serie A, con el Atalanta cuarto con 25 puntos.



El Inter, además, logra la primera victoria de la temporada frente a uno de los 'grandes', después de empatar frente a Atalanta, Juventus y Milan y perder ante la Lazio.



El Nápoles, no obstante, estuvo cerca de llevarse algo positivo de su visita a San Siro en un partido lleno de emoción y alternativas.



"En el descanso les dije a mis jugadores que había que jugar sin miedo y en la segunda parte lo hicimos muchísimo mejor", destacó el entrenador del Nápoles Luciano Spalletti.



"Tenemos que afrontar los objetivos sin miedo, como hicimos en la segunda parte", añadió el extécnico del Inter.



Comenzó golpeando el equipo visitante, con un potente disparo del polaco Zielinski tras recibir el pase del capitán Lorenzo Insigne (17).



Lautaro se reencuentra con el gol

El Inter reaccionó bien y dio la vuelta al marcador antes del descanso, con un penal transformado por el turco Calhanoglu (25) y un tanto del croata Perisic, que remató un centro desde la esquina que sacó el arquero colombiano David Ospina... desde dentro de su portería (44).



Los interistas creyeron sentenciar el partido en una contra culminada con un disparo cruzado de Lautaro Martínez (61), que no veía puerta desde el pasado 2 de octubre, en lo que es el sexto gol del argentino en la Serie A esta temporada.



Sin embargo, Mertens volvió a meter en el partido a los napolitanos con un lindo disparo (79) y el propio delantero belga tuvo en sus botas el tanto del empate, pero entre el arquero Samir Handanovic y el larguero evitaron el gol en la última acción del partido (90+7).



En la pelea de la zona baja de la clasificación, el Cagliari (19º) abandona la posición de colista gracias al punto logrado (2-2) este domingo frente al Sassuolo (12º).



El último clasificado, empatado a puntos con el Cagliari, es ahora la Salernitana, que perdió 2-0 en casa frente a la Sampdoria (16º), que de esta manera se aleja de la zona peligrosa de la clasificación, como también lo hace el Venecia (13º) tras vencer 1-0 en Bolonia (9º).



La jornada dominical acabará con la visita a Génova (18º) de la Roma (8º), en la oportunidad para el equipo de José Mourinho de ascender a la quinta plaza si logra la victoria.



Aquí el choque entre David Ospina y el delantero bosnio Dzeko