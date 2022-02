El mundo del deporte prepara su respuesta al ataque ruso a Ucrania

El mundo del deporte, también alarmado, prepara su respuesta al ataque ruso a Ucrania, este jueves, amenazando con la suspensión de varios eventos ligados a los dos países, comenzando por la final de la Liga de Campeones de fútbol, prevista en San Petersburgo a finales de mayo, que podría ser trasladada a otro lugar.



La UEFA, que condenó "firmemente la invasión militar" rusa este jueves, decidió reunir con carácter de urgencia el viernes (9h00 GMT) a su comité ejecutivo.



Sus miembros podrían decidir cambios en el calendario de los próximos meses, incluso tomar sanciones contra Moscú, en línea con la comunidad internacional.



En el pico de la pirámide de eventos deportivos en Rusia se halla la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo en San Petersburgo, cuyo estadio lleva el nombre del gigante del gas Gazprom, uno de los patrocinadores principales de la UEFA desde 2012.



"Ninguna decisión ha sido tomada" por la UEFA por el momento, pero la confederación europea "trabaja sobre diferentes opciones" para relocalizar el partido, explicó a la AFP una fuente próxima.



Sin balonmano en Ucrania

Moscú tiene previsto asimismo albergar el 24 de marzo la semifinal de un repechaje del Mundial-2022 de fútbol entre Rusia y Polonia, y quizá la final ante Suecia o la República Checa si la 'Sbornaïa' derrotase al equipo de Robert Lewandowski.



En un comunicado conjunto, las federaciones de fútbol de Polonia, República Checa y Suecia solicitaron que no se juegue en Rusia.



La FIFA señaló que decidirá sobre esa cuestión "en su debido momento". Su presidente, Gianni Infantino, dijo estar "preocupado" ante la situación "trágica e inquietante" en Ucrania.



Además de la final de la Champions, el ministerio polaco de Deportes, sugirió también la retirada a Rusia de la organización del Mundial de voleibol masculino, que comienza el 26 de agosto.



Por su parte, el club alemán de fútbol Schalke (segunda división) decidió retirar de sus camisetas el nombre y el logo de la empresa rusa de gas Gazprom, su patrocinador principal.



El partido Betis-Zenit de la Europa League de fútbol se mantuvo según lo previsto este jueves. El Zenit es propiedad de Gazprom.



La Euroliga de básquet anunció la suspensión de tres partidos con equipos rusos en su 27ª jornada, Zenit-Barcelona, Baskonia-Unics Kazán y Bayern Múnich-CSKA Moscú.



Los campeones del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen y Sebastian Vettel no se ven tampoco participando en el GP de Rusia en septiembre.



Jugar en Ucrania parece aún más complicado. La Federación Europea de Balonmano (EHF) decidió relocalizar o aplazar los partidos que debían disputarse sobre suelo ucraniano las cuatro próximas semanas.



La explosión del conflicto llevó este jueves a la liga ucraniana de fútbol a suspender el campeonato ucraniano, que debía reanudarse este viernes luego de más de dos meses de parón por el invierno local.



'No a la guerra'

Varios jugadores y entrenadores extranjeros se alarmaron por la situación, con el dilema de abandonar el territorio o permanecer fieles a sus clubes.



"Estamos en un hotel debido a toda esta situación. (...) Pedimos el apoyo del gobierno de Brasil, que pueda ayudarnos, y a ustedes para que este video alcance al mayor número posible de espectadores", dijo el defensa Marlon, de 26 años, uno de los trece jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk, participante frecuente en la Liga de Campeones de Europa.



El Comité Olímpico Internacional (COI) acusó este jueves a Moscú de haber violado la tregua olímpica al invadir Ucrania, y anunció su voluntad de ofrecer una asistencia humanitaria a los deportistas ucranianos. Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín se disputan del 4 al 13 de marzo y los Juegos Olímpicos terminaron el domingo.



"El presidente del COI Thomas Bach reitera hoy su llamamiento a la paz lanzado en los discursos que pronunció en la ceremonia de apertura y en la de clausura de los Juegos Olímpicos", declaró el COI en su comunicado.



Fuera del país, varios futbolistas ucranianos tomaron posición, como el delantero del Benfica Roman Yaremchuk o el defensor del Manchester City Oleksandr Zinchenko.



"Gloria a Ucrania", escribió en Instagram la tenista Elena Svitolina.



El futbolista internacional ruso Fedor Smolov escribió "No a la guerra", junto a una bandera de Ucrania y un corazón partido en dos.



El tenista Andrey Rublev abogó por "la paz" luego de su victoria en cuartos de final del Torneo de Dubái, que "no tiene importancia" a la vista del "terrible contexto".