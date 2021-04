El Milán gana al Parma y consolida la 'Champions', Ibrahimovic se fue expulsado

Juan Carlos Pamo

El Milan (2º), con diez jugadores durante media hora por la expulsión de Zlatan Ibrahimovic, ganó 3-1 en su visita al Parma (19º), este sábado en la 30ª jornada, un resultado que le permite afianzar su segunda posición, sinónimo de clasificación directa a la Champions.



Frente a un equipo en zona de descenso, que se mostró inofensivo en la primera parte, los Rossoneri se pusieron por delante gracias a un gol por la escuadra de Ante Rebic (8), servido por Ibrahimovic.



Antes del descanso (44), Theo Hernández centró para que Franck Kessié hiciera el segundo.



La expulsión de 'Ibra' a la hora de juego, con una roja directa por protestar una jugada sin importancia en el centro del campo, cambió el guión del partido y reanimó las esperanzas del Parma.



"Me dijo que había hablado con el árbitro pero que no le había faltado al respeto", señaló el técnico del Milán, Stefano Pioli.



El equipo local recortó diferencias en el 66 por medio de Riccardo Gagliono.



A pesar de algunos sustos finales, con varias amarillas para los futbolistas del Milán por faltas y pérdidas de tiempo, los Rossoneri mantuvieron el resultado e incluso lo ampliaron con un gol liberador del portugués Rafael Leao en el 90+4.



El Milán se dejó gran parte de sus opciones de pelear el título hasta el final dejándose muchos puntos en San Siro, pero mantiene su fiabilidad fuera de casa, con una sola derrota y 13 triunfos en 15 partidos.



"Es una victoria importante, incluso si el partido se complicó un poco. La diferencia entre los resultados al exterior y en casa es extraña porque no tenemos aficionados, todos los partidos se parecen", explicó Pioli.



En la tabla el Milán se aseguró conservar su segunda plaza tras la 30ª jornada, con cuatro puntos de ventaja sobre la Juventus (3º), que el domingo recibe al Génova (13º), cinco sobre el Atalanta (4º), que viaja a la cancha de la Fiorentina (15º), y siete con el Nápoles (5º), que se desplaza al estadio de la Sampdoria (10º).



El Milán aspira a regresar a la Liga de Campeones, una competición que no disputa desde la temporada 2013-14. Logran el pase los cuatro primeros.



Más allá de su buen resultado y de la expulsión de 'Ibra', este sábado el director técnico rossonero, la leyenda Paolo Maldini, adelantó que el sueco, a punto de cumplir 40 años, está cerca de renovar por una temporada.



Además, este sábado la Spezia (14º) ganó 3-2 en su estadio al colista Crotone.



Los partidos de este sábado se completan con el Udinese-Torino.



El Inter de Milán, líder con ocho puntos de ventaja sobre el Milán, recibe el domingo al Cagliari (18º).