El Liverpool ve reducida su ventaja al empatar con West Bromwich en la Liga Premier

Juan Carlos Pamo

El Liverpool, líder de la Premier League, tropezó en casa al no pasar del empate 1-1 ante un equipo de los puestos de descenso, el West Browmich (19º), este domingo en la 15ª jornada.



Un día después del 'Boxing Day', el equipo de Jürgen Klopp no pudo aprovechar los tropiezos de varios de sus perseguidores el sábado.



El Liverpool había comenzado esta 15ª jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, que era entonces el Leicester, que ahora queda tercero tras empatar 2-2 en casa el sábado ante el Manchester United, que baja a su vez del tercer al cuarto puesto.



El margen sobre el segundo clasificado se ha reducido para el Liverpool, de cuatro puntos a tres, y esa posición de perseguidor más directo es ahora para el Everton, gracias a su triunfo 1-0 del sábado en el terreno del colista Sheffield United.



Todo se aprieta por lo tanto en la parte alta de la clasificación inglesa, donde el Manchester City (5º), que el sábado venció 2-0 al Newcastle (13º) , también es otro de los beneficiados del fin de semana, al reducir a seis puntos su desventaja con el Liverpool.



En Anfield, los 'Reds' comenzaron bien y el senegalés Sadio Mané adelantó al Liverpool en el minuto 12, rematando entre dos rivales en el área a pase del camerunés Joel Matip.



Mané (20, 22) y el egipcio Mohamed Salah (33) tuvieron buenas ocasiones para ampliar la cuenta de los locales antes del descanso, pero sin fortuna.



En la segunda mitad, el Liverpool siguió teniendo más oportunidades y llevando más peligro.



El West Brom tuvo contados acercamientos al área del brasileño Alisson Becker, que salvó en un primer momento al Liverpool en el 71, ante Karlan Grant.



Pero los visitantes lograron su zarpazo para el 1-1 definitivo en el 82, cuando un centro del brasileño Matheus Pereira fue rematado a gol por el nigeriano Semi Ajayi.



El también brasileño Roberto Firmino, de cabeza, estuvo a punto de dar la victoria al Liverpool en el final del partido, pero el arquero Sam Johnstone lo evitó, despejando a saque de esquina.



La lesión antes del partido de Naby Keita y la sufrida en la segunda mitad por Joel Matip fueron las otras malas noticias del domingo para el Liverpool.



Por su parte, el Leeds United del entrenador argentino Marcelo Bielsa dio un paso adelante en su búsqueda de la permanencia al vencer 1-0 a un rival directo, el Burnley, gracias a un controvertido penal transformado por Patrick Bamford en el minuto 5.



Con 15 fechas disputadas, el conjunto de 'El Loco' ocupa el undécimo puesto y cuenta ahora con un colchón de nueve puntos sobre la zona de descenso, que marca el Fulham (18º, 11 puntos).



"Fue muy difícil, el rival podría haber empatado el partido en el segundo tiempo, fueron dos tiempos distintos, en el primero pudimos imponer nuestro juego, y en el segundo, en los últimos minutos, nos costó neutralizar el juego del rival", analizó Bielsa al término del partido.

"Si hubieran empatado no habría sido injusto" , añadió.



El Burnley de Sean Dyche, que llegaba a Elland Road luego de cuatro fechas sin perder, queda 17º, con dos puntos sobre el descenso.



Por su parte, el Brighton (16º) se puso dos veces por delante en el marcador pero terminó empatando 2-2 en su visita al West Ham (10º).

El franco-argentino Neal Maupay (44) y Lewis Dunk (70) marcaron para el Brighton, pero los londinenses volvieron a equilibrar el marcador después de cada tanto visitante, gracias a Ben Johnson (60) y al checo Tomas Soucek (82).