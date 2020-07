El Liverpool gana de nuevo en su búsqueda del récord de puntos en la Liga Premier

Juan Carlos Pamo

El Liverpool, campeón matemáticamente de la Premier League desde hace casi dos semanas, se impuso 3-1 en Brighton y sigue en busca de batir récords en este final de curso, este miércoles en una 34ª jornada en la que el Manchester City venció 5-0 al Newcastle y casi aseguró el segundo puesto.



El egipcio Mohamed Salah abrió el marcador para el Liverpool en el minuto 6, después de que Naby Keita robara un balón y enviara un pase al área, que el 'Faraón' no desaprovechó.



Instantes después, en el 8, Salah dejó un balón en posición de disparo para Jordan Henderson, que marcó con un potente tiro desde fuera del área.



El partido quedaba ya muy de cara para los visitantes, aunque el Brighton (15º) acortó en el 45 por medio del belga Leandro Trossard.



El tanto de la victoria definitiva del Liverpool lo firmó de nuevo Salah (76), rematando de cabeza un saque de esquina lanzado por Andrew Robertson.



El Liverpool suma ya 92 puntos y se aproxima a ocho unidades del récord de puntos en una misma temporada de la Premier League, que ostenta el Manchester City de la 2017-2018 con 100. Le quedan cuatro partidos para alcanzar o superar ese objetivo.



"No es importante para mí. No estoy para nada interesado en eso, pero quiero ganar los partidos", afirmó el técnico de los 'Reds', Jürgen Klopp, al ser preguntado por la caza de récords.



Por su parte, el Manchester City se afianzó en la segunda plaza tras arrollar 5-0 al Newcastle (13º), en un partido sin apenas historia en el Etihad Stadium.



El City sigue a 23 puntos del Liverpool, aunque esa lucha ya solo tiene una importancia simbólica. Su foco de interés está ahora en la pugna por la segunda plaza y ahí tiene una amplia ventaja de nueve puntos sobre el Chelsea (3º) y de diez respecto al Leicester (4º).



Solo una hecatombe parece poder alejar a los pupilos de Josep Guardiola del subcampeonato en este 2020, después de haber sido el equipo campeón en 2018 y 2019.



En el cómodo triunfo ante el Newcastle, el brasileño Gabriel Jesús empujó a la red desde la frontal del área pequeña un pase de su compañero español David Silva, en el 10, para encarrilar la misión de su equipo.



El City amplió la cuenta en una jugada muy similar, pero con el belga Kevin De Bruyne brindando la asistencia para el gol del argelino Riyad Mahrez en el 21.



El tercer gol del Manchester City vino con un tanto en contra del argentino Federico Fernández (58) y el cuarto con una falta directa transformada por David Silva (64).



El quinto y definitivo lo firmó Raheem Sterling (90+1), que recibió en el área de David Silva, que cortó un balón y lideró el contragolpe.



El gran partido del jugador español, que abandonará el club al final de temporada, fue aplaudido especialmente por Guardiola después del encuentro.



"No es por el partido de hoy, que fue increíble, sino por lo que lleva dando diez años. Cuando la gente pueda volver al Etihad Stadium tendremos que hacerle un partido de despedida, que estará dedicado a una de las leyendas de este club", afirmó el técnico catalán.



Con esta goleada, el City se repuso tras la derrota en Southampton (1-0) del domingo.



En otros partidos de este miércoles, el Wolverhampton (6º) se complicó seriamente poder llegar a la zona de Liga de Campeones al caer 1-0 en el descuento ante el Sheffield United (7º) , por un tanto del irlandés John Egan (90+3).



Por su parte, el West Ham (16º) no pudo alejarse de los puestos de descenso al perder 1 a 0 en casa ante el Burnley (9º) por un tanto de Jay Rodríguez.