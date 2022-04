El interminable Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United de un papelón ante el Chelsea

El Chelsea, que dominó en el juego pero al que le faltó efectividad, empató 1-1 en su visita al Manchester United, al que salvó de la derrota su estrella Cristiano Ronaldo, este jueves en un partido avanzado de la 37ª jornada de la Premier League.



Este 66º punto de la temporada liguera permite a los 'Blues', terceros de la clasificación, dar un pequeño paso más hacia su objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, a la que acceden en Inglaterra los cuatro primeros clasificados.



El Chelsea se distancia con 6 puntos de ventaja sobre el Arsenal (4º) y, sobre todo, con 8 de margen respecto al Tottenham (5º), el primer equipo fuera de esa 'zona Champions'.



Sextos con 55 puntos, pero con apenas tres partidos por disputar hasta el final de temporada -en vez de los cinco que restan a los equipos que le preceden en la tabla-, el Manchester United tiene muy difícil clasificarse para la Liga de Campeones y parece tener que contentarse con la Europa League, en el mejor de los casos.



Por lo visto este jueves en el terreno de juego de Old Trafford, el United no mereció mucho más, pese a que Cristiano Ronaldo ocultó de nuevo las miserias de su equipo.



El astro luso ha firmado 8 de los 9 últimos tantos de su equipo y, con 17 dianas en esta Premier League, solo está superado por el egipcio Mohamed Salah (22) en la tabla de máximos anotadores.



Tras un servicio genial de Nemanja Matic, Cristiano Ronaldo efectuó un control perfecto y encadenó con un disparo que no dio opciones al arquero Edouard Mendy, para el 1-1 en el minuto 60.



Noventa segundos antes, el Chelsea había abierto el marcador. con una volea en el segundo palo del español Marcos Alonso.



Además de a Cristiano Ronaldo, el Manchester United debe en gran medida su empate al arquero español David De Gea por sus intervenciones.



El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, se mostró muy agitado al borde del terreno de juego. El punto sumado en Old Trafford puede en cualquier caso considerarse positivo y el Chelsea no debería tener problemas para validar su billete a la próxima Liga de Campeones, ya que de aquí a final de temporada debe jugar contra equipos de la zona baja de la tabla (Everton, Leeds, Watford).



La perspectiva de disputar la próxima temporada la competición reina de los clubes europeos es muy valiosa en este momento para el Chelsea, que se encuentra en pleno proceso de venta.