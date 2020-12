El futuro de Lionel Messi, el gran tema de las elecciones del Barcelona

Daniel Molina Durango

La vuelta de Neymar, la renovación del Camp Nou, la deuda... pero, sobre todo, el futuro de Messi (libre en junio) marcan la carrera electoral en el Barça que empieza el miércoles, con la publicación oficial de los comicios a la presidencia el 24 de enero.



Nueve precandidatos aspiran a recoger los votos de los 110.000 socios del Barça para ocupar el lugar que dejó vacante Josep Maria Bartomeu con su dimisión el 28 de octubre pasado, antes de afrontar una voto de censura.



Entre ellos figura Joan Laporta, presidente azulgrana entre 2003 y 2010 y arquitecto del equipo triunfal de Pep Guardiola (2008-2012).



Junto a él también aspiran al puesto Víctor Font, Agusti Benedito, Xavier Vilajoana, Emili Rousaud, Jordi Farré, Toni Freixa, Lluis Fernandez Ala, y Pere Riera.

El miércoles se dará el pistoletazo de salida oficial con la publicación oficial de la convocatoria de estas elecciones para las que los aspirantes ya han desgranado sus intenciones, especialmente respecto al futuro del astro argentino Lionel Messi.



El capitán azulgrana quiso abandonar el club en agosto, pero dio marcha atrás forzado por la antigua dirección del club. Su contrato acaba el 30 de junio de 2021 y las negociaciones para su renovación están en punto muerto. Será pues libre de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero próximo.

"Muy complicado"

El gran favorito para las elecciones, según la prensa catalana, el expresidente Joan Laporta no deja de repetir que "nadie puede dudar que Messi quiere al Barça" en sus diversas apariciones públicas.



En general, todos los aspirantes desean que Messi siga en el Barça, el club de su vida, pero algunos temen una salida.



Xavi Vilajoana considera que "hay que preguntarle si quiere jugar en el mejor club del mundo", mientras Toni Freixa prefiere no hablar del futuro de Messi antes de ser elegido para no hacer más ruido en una campaña ya sobrecargada.



Agusti Benedito estima que será "muy complicado" convencer a Messi de quedarse, ya que su decisión parece bien "madurada y reflexionada" el verano pasado: "Las declaraciones de Neymar diciendo que quiere jugar con él no me hace ser muy optimista", dijo al diario La Vanguardia a principios de diciembre.

Y Emili Rousaud cuenta en sus filas con el exagente de jugadores Josep Maria Minguella, quien trajo a Messi al Barça. Un argumento de peso.



Al margen del tema Messi, que amenaza con marcar la campaña electoral, sobre todo después de la apertura del mercado (el 4 de enero en España), los eventuales fichajes de grandes estrellas (Neymar, Haaland...) se perfila como otro gran eje de las elecciones.

Economía complicada

La situación económica del Barça también será abordada por los precandidatos tras registrar unas pérdidas de 97 millones de euros (114 millones de dólares) en la pasada campaña, en la que ingresó 855 millones de euros (1.000 millones de dólares), 203 menos de los previstos inicialmente, debido a la pandemia.



"Para equilibrar el presupuesto, hemos de hacer esfuerzos de unos 300 millones de euros (364 millones de dólares)", advertía a principios de noviembre, el presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, decidido a recortar gastos, especialmente en la masa salarial.



Recientemente, el club llegó a un acuerdo con los jugadores para un "ajuste del coste salarial de la temporada vigente, por un importe de 122 millones de retribuciones".



A ello se unió un diferimiento durante tres años de "unos 50 millones de euros (59,7 millones de dólares)" en variables.

Una conyuntura complicada para intentar hacer volver a Neymar al club, como quieren algunos precandidatos.



Estos tendrán 19 días, entre el 23 de diciembre y el 11 de enero para recabar las 2.257 firmas de apoyo por parte de los socios, necesarias para oficializar su candidatura.



Una vez recogidas y verificadas las rúbricas, se anunciarán los candidatos definitivos y la campaña electoral se extenderá una semana del 15 al 22 de enero, para culminar el 24 con las elecciones.



Una votación que, por primera vez, tendrá lugar en diez lugares en España y Andorra para respetar las normas sanitarias en plena pandemia y evitar aglomeraciones.