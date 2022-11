El futbolista británico Ben Chilwell anunció que será baja para el Mundial de Qatar por lesión

Tocado en los isquiotibiales durante el partido de Liga de Campeones contra el Dinamo de Zagreb el miércoles, el lateral del Chelsea Ben Chilwell anunció el sábado que "no sería posible" regresar para el Mundial de Qatar, en dos semanas.



"Después de mi lesión en los ligamentos cruzados (en noviembre de 2021) luché muy fuerte para asegurar que volvería para la Copa del Mundo. Ese ha sido siempre uno de mis sueños. Lamentablemente, no será posible después de los resultados de mi escáner", escribió el joven jugador en su cuenta de Twitter.



"Haré todo lo que pueda para volver a jugar con el Chelsea lo antes posible", añadió.



Pocos minutos antes, el club londinense se había mostrado muy pesimista pero no categórico, indicando que "el defensa debería lamentablemente perderse la Copa del Mundo", en un comunicado.



Chilwell se perdió gran parte de la pasada temporada debido a una lesión en los ligamentos cruzados, regresando para jugar un minuto del último partido de campeonato.



A pesar de ello seguía siendo uno de los jugadores con un billete prácticamente garantizado para Qatar, en una zona defensiva de Inglaterra probablemente privada también de su compañero de equipo Reece James.



Kyle Walker, lateral polivalente del Manchester City y su compañero de equipo Kalvin Philipps también podrían causar baja para el Mundial.



Inglaterra integra la llave B de la Copa del Mundo, junto a Estados Unidos, Irán y Gales.